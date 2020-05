Πολιτική

Κόντρα για τους μισθούς στο Δημόσιο

Σημερινά δημοσιεύματα για τους μισθούς στο Δημόσιο πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση.

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων για μειώσεις μισθών στο Δημόσιο, προέβη το υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "ουδέποτε το υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση σχεδίασε μειώσεις μισθών στο Δημόσιο. Ούτε σχεδιάζει. Αυτά είναι «ευσεβείς πόθοι» της αντιπολίτευσης".

Προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα της «Εφημερίδας των Συντακτών» και «των Νέων», που κάνουν λόγο για μισθολογικές μεταβολές στο Δημόσιο.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζει ότι τα δημοσιεύματα «δείχνουν πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. εξακολουθεί να είναι προσκολλημένη στις αποτυχημένες συνταγές του πρόσφατου παρελθόντος» και προσθέτει: «αντί να σταματήσει την επιδότηση της αναστολής συμβάσεων και των μειώσεων μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται τώρα να εφαρμόσει την ίδια καταστροφική πολιτική και στο Δημόσιο. Πρόκειται για σχέδιο βγαλμένο απευθείας από τα νεοφιλελεύθερα εγχειρίδια του ΔΝΤ περί εσωτερικής υποτίμησης. Θα οδηγήσει στη μείωση των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης όλων των μισθωτών και, κατά συνέπεια, στην κατάρρευση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Όλα αυτά, προφανώς, θα έχουν συνέπεια την είσοδο της οικονομίας σε ένα νέο σπιράλ ύφεσης, το οποίο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα».