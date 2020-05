Κοινωνία

Ανήλικοι πρόσφυγες έφυγαν για την Ελβετία

Ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγάκια αναχώρησαν για την Ελβετία, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Αναχώρησαν σήμερα για την Ελβετία 23 ανήλικοι πρόσφυγες για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Η επανένωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου κατ' εφαρμογή της συμφωνίας του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, με τον Υπουργό Μετανάστευσης της Ελβετίας, κ. Mario Gattiker. Υπενθυμίζεται ότι στη διμερή αυτή ελληνο - ελβετική συμφωνία προβλέπεται και η παροχή χρηματοδότησης προς την Ελλάδα για προγράμματα βοήθειας προς τα παιδιά και τους εφήβους που ζουν στα κέντρα φιλοξενίας των νησιών του Αιγαίου, ύψους 1.1 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Για την εφαρμογή των διαδικασιών μεταφοράς και επανένωσης των παιδιών με τις οικογένειές τους στην Ελβετία, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και ειδικότερα η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνεργάστηκαν με τη Γενική Γραμματεία Μετανάστευσης της Ελβετίας και την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα.

Η ομάδα των 23 ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελείται από 18 αγόρια και 5 κορίτσια, ηλικίας 10 έως 17 ετών (υπήκοοι Αφγανιστάν και δύο υπήκοοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό).

Μετά την άφιξή τους στην Ελβετία, οι ανήλικοι θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Με το πέρας των δύο εβδομάδων, θα μεταφερθούν στο ομοσπονδιακό κέντρο αιτούντων άσυλο που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή όπου ζουν οι οικογένειές τους, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου οπότε και θα κατανεμηθούν στα αρμόδια καντόνια.

Τα παιδιά συνόδευσαν στην αναχώρησή τους η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, κ. Olaf Kjelsen.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε σχετικά την εξής δήλωση:

«Σταθερά και επίμονα υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα μετακίνησης ασυνόδευτων παιδιών και ενηλίκων αιτούντων άσυλο σε χώρες της Ευρώπης.

Όπως σήμερα την Ελβετία, ευχαριστούμε και όλες τις άλλες χώρες που ανταποκρίνονται με έμπρακτη αλληλεγγύη στην προσπάθειά μας.

Αξιοποιούμε τόσο το πρόγραμμα μετακίνησης των 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρες της Ευρώπης, όσο, επιπλέον, τις δυνατότητες που μας δίνει το πλαίσιο του Δουβλίνου.

Ειδικά ως προς αυτό το τελευταίο, σε συνεργασία με τα κράτη με τα οποία έχουμε συμφωνήσει, θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα στην μετακίνηση από την Ελλάδα επιπλέον 508 αιτούντων άσυλο».