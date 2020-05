Κοινωνία

Με θερμικές κάμερες η είσοδος πιστών σε εκκλησίες (εικόνες)

Ειδικές κάμερες ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος στις εισόδους.

Σε μια προσπάθειά του να διαφυλάξει την δημόσια υγεία μεταξύ ιερέων και ενοριτών, ο Μητροπολίτης Σύρου αποφάσισε να εξοπλίσει με ειδικές κάμερες ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος, χώρους πίστης και λατρείας.

Έτσι μετά τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Ερμούπολη, με το καινοτόμο ψηφιακό σύστημα εξοπλίστηκε και η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Ταλάντων, στην οποία βρίσκεται ο οίκος ευγηρίας της Ιεράς Μητροπόλεως, όπως μεταδίδει το cyclades24.gr

Το υπέρυθρο σύστημα έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του χώρου και λειτουργεί χωρίς να απαιτείται επαφή με τον εξεταζόμενο ή να εμπλέκονται επιβλαβείς για τον οργανισμό του ακτινοβολίες.

Η λήψη των μετρήσεων είναι άμεση, ενώ δεν απαιτείται ειδική γνώση ή εκπαίδευση για το χειρισμό του.

Στην ανακοίνωση της Ιερά Μητρόπολης Σύρου αναφέρεται πως έτσι «εξασφαλίσθηκε η άμεση ανίχνευση του πρώτου και ουσιωδέστερου συμπτώματος του κορονοϊού, που είναι η αυξημένη θερμοκρασία σώματος και ως εκ τούτου η προστασία της υγείας των περιθαλπομένων και εργαζομένων στο Ίδρυμα».