Χειροπέδες σε πολυμελή σπείρα διακίνησης ναρκωτικών

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε μετά από έρευνες. Διακινούσαν ναρκωτικά σε πολλές περιοχές της Αττικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλες ποσότητες κάνναβης διακινούσε κύκλωμα ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και τη Δυτική Αττική, το οποίο εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα, συνελήφθησαν, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση, στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Πετρούπολης, των Μεγάρων και της Κυψέλης, εννέα άτομα, εκ των οποίων δύο Αλβανοί και επτά Έλληνες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχαν οι δύο αλλοδαποί, ενώ οι υπόλοιποι ήταν υπεύθυνοι για τη διακίνηση των ποσοτήτων της ακατέργαστης κάνναβης. Χαρακτηριστικά της δράσης του κυκλώματος, ήταν, μεταξύ άλλων: Η χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων που είχαν εκδοθεί με στοιχεία μη υπαρκτών προσώπων, κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, τις ποσότητες και τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν, χρήση διαφορετικών ονομάτων από τα πραγματικά τους, λήψη μέτρων προφύλαξης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους "πελάτες" και δυνατότητα παράδοσης κατ' οίκον, των ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε, κατά το τελευταίο δίμηνο, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 246 πράξεις διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν δέκα κατ' οίκον έρευνες και τρεις σε οχήματα, από τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 10 κιλών και 321,6 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 154,4 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 54.605 ευρώ, περίστροφο, γεμιστήρας τυφεκίου με 2 φυσίγγια, σιδερογροθιά και 2 σουγιάδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.