“Αυτοψία” σε οργανωμένες παραλίες έκαναν Γεωργιάδης και Παπαθανάσης (εικόνες)

Δεν έκρυψαν την ικανοποίηση τους για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και την πειθαρχία που επέδειξαν οι λουόμενοι.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων στις οργανωμένες παραλίες που λειτούργησαν σήμερα.

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, επισκέφθηκαν οργανωμένες παραλίες στην Αττική και ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

«Με τον υφυπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, με τον οποίο είχαμε την ευθύνη να ανοίξουμε σήμερα τις παραλίες, κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε ο κύριος Πρωθυπουργός μετά την εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κάναμε περιοδεία στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες του θαλάσσιου μετώπου της Αττικής και καταλήγουμε εδώ, στον Άλιμο».

O Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως «Όλα πηγαίνουν “ρολόι”. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την πειθαρχία που έχει επιδείξει όσον αφορά στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων. Ήδη, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης “παίζουν” με πολύ θετικά σχόλια τις σημερινές εικόνες από τις ελληνικές παραλίες».

«Όλα θα πάνε καλά. Ο ελληνικός λαός, με πειθαρχία και με υπομονή, έχει κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα και τώρα ξεκινάμε την προσπάθεια να κερδίσουμε και το επόμενο στοίχημα, που είναι αυτό της οικονομίας και του ανοίγματος ξανά της κανονικής μας ζωής», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.