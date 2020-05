Αθλητικά

Bundesliga: “Βασίλισσα” της αγωνιστικής η Ντόρτμουντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις δέκα δημοσιογράφοι σε κάθε γήπεδο και άδειες κερκίδες ήταν το σκηνικό που αντίκρισαν επιστρέφοντας στα γερμανικά γήπεδα οι παίκτες.

Κεκλεισμένων των θυρών και με μόλις δέκα (10) δημοσιογράφους σε κάθε γήπεδο, άνοιξε και πάλι την αυλαία της η Bundesliga, για πρώτη φορά μετά τις 11 Μαρτίου! Μεγάλη κερδισμένη στο πρώτο πιάτο της 26ης αγωνιστικής ήταν η Ντόρτμουντ ενώ η Λειψία απώλεσε βαθμούς.

Στο ντέρμπι - στα χαρτιά - της κοιλάδας του Ρουρ, η Σάλκε έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 23' με τον Ντάνιελ Καλιτζούρι και... το πλήρωσε, καθώς από εκεί και μετά πήρε μπροστά η μηχανή της Ντόρτμουντ.

Ο Θοργκάν Αζάρ έκανε τη σέντρα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με πλασέ σημείωσε το πρώτο γκολ στη... μετά κορονοϊού Bundesliga στο 29'! Οι γηπεδούχοι του Λουσιέν Φαβρ ήταν ασταμάτητοι και σημείωσαν ακόμα τρία τέρματα, δύο εξ αυτών με τον Ραφαέλ Γκερέιρο - το άλλο ο Αζάρ.

Στη «Ρεντ Μπουλ Αρίνα», η Λειψία έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου. Η Φράιμπουργκ ήταν κυνική και προηγήθηκε με τον Μάνουελ Γκίλντε. Ο Γιουσούφ Πόουλσεν με κεφαλιά έσωσε το βαθμό για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, καθώς το γκολ του Ρόμπιν Κνοχ για τους φιλοξενούμενους στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακυρώθηκε με τη χρήση VAR.

Στη «WWK Arena», θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για την επανέναρξη - με αυτό τον τρόπο - του πρωταθλήματος, οι οπαδοί της Άουγκσμπουργκ ανήρτησαν πανό που έγραφε «Der Fussball wird leben - euer bussiness ist krank», δηλαδή «Το ποδόσφαιρο θα επιβιώσει - Η επιχείρησή σας είναι άρρωστη». Αυτό δεν εμπόδισε τη Βόλφσμπουργκ να πάρει τη νίκη χάρη σε ένα τέρμα του Ντάιελ Γκίντσεκ στις καθυστερήσεις!

Στο Σίνσχαϊμ, η Χέρτα ήταν το απόλυτο αφεντικό. Έχασε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και σκόραρε τρεις φορές στο δεύτερο στο ματς κόντρα στη Χοφενχάιμ, με το γκολ του Ματέους Κούνια να είναι χάρμα οφθαλμών! Ισόπαλο δίχως τέρματα, τέλος, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ντίσελντορφ ανάμεσα στην τοπική Φορτούνα και την ουραγό Πάντερμπορν, με τον Σεμπάστιαν Βασιλειάδη να αγωνίζεται σε όλο το 90λεπτο για τους φιλοξενούμενους.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Ντόρτμουντ-Σάλκε 4-0 (29' Χάαλαντ, 45', 63' Γκερέιρο, 49' Αζάρ)

Λειψία-Φράιμπουργκ 1-1 (77' Πούλσεν - 34' Γκίλντε)

Χοφενχάιμ-Χέρτα Βερολίνου 0-3 (58'αυτ. Ακπογκούμα, 60' Ιμπίσεβιτς,74' Κούνια)

Φορτούνα Ντίσελντορφ-Πάντερμπορν 0-0

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 1-2 (54' Ζεβντάι - 43' Στέφεν, 90'+1' Γκίντσεκ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 16/5 (19:30)

Κολωνία-Μάιντς 17/5 (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 17/5 (19:00)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 18/5 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 55 -25αγ.

Ντόρτμουντ 54

Λειψία 51

Γκλάντμπαχ 49 -25αγ.

Λεβερκούζεν 47 -25αγ.

Βόλφσμπουργκ 39

Σάλκε 37

Φράιμπουργκ 37

Χοφενχάιμ 35

Κολωνία 32 -25αγ.

Χέρτα Βερολίνου 31

Ουνιόν Βερολίνου 30 -25αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 28 -24αγ.

Άουγκσμπουργκ 27

Μάιντς 26 -25αγ.

Φορτούνα Ντίσελντορφ 23

Βέρντερ Βρέμης 18 -24αγ.

Πάντερμπορν 17