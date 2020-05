Κοινωνία

Δήμαρχος Λουτρακίου στον ΑΝΤ1: θύμα της σπηλιάς είχε χάσει πρόσφατα τον αδελφό του (βίντεο)

Ο Γιώργος Γκιώνης μίλησε για το πόσο συχνά συμβαίνουν ανάλογα σκηνικά στην περιοχή, όμως πρώτη φορά σημειώνεται τέτοια τραγωδία.