Κοινωνία

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη στον ΑΝΤ1: Ισόβια είναι μόνο η δική μου καταδίκη (βίντεο)

Συγκλόνισε με το ξέσπασμά της η Κυριακή Τοπαλούδη. Τι είπε για τους βιαστές και δολοφόνους του παιδιού της, αλλά και για την Εισαγγελέα.

Συγκλονίζει η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, λίγες ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου να επιβάλλει “ισόβια συν 15 χρόνια” στους δύο κατηγορούμενους για τον βιασμό και την δολοφονία της άτυχης φοιτήτριας.

Η ανωτέρα των ποινών ευχαρίστησε μόνο εν μέρει την οικογένεια, όπως είπε η μητέρα του θύματος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Πρωινοί Τύποι”.

Οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη τονίζουν με κάθε ευκαιρία πως εκείνο που τους ενοχλεί περισσότερο είναι ότι οι δολοφόνοι του παιδιού τους κάποια στιγμή θα αποφυλακιστούν.

Η μητέρα του θύματος εξήρε τη στάση και την επαγγελματική αρτιότητα της Eισαγγελέως και επιτέθηκε σε όποιον κατηγόρησε τη δικαστική λειτουργό.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας Τοπαλούδη, είναι πιθανό να καταθέσουν μηνύσεις για ψευδορκία σε βάρος συγγενών των δύο καταδικασθέντων.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει στην Εισαγγελία τα πρακτικά, προκειμένου να ερευνηθεί εάν υπάρχει το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από γιατρό, ο οποίος σχετίζεται με έναν από τους δύο ισοβίτες.