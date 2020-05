Πολιτική

Μπογιές και τρικάκια στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου (εικόνες)

«Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δε μας φοβίζουν», είπε ο βουλευτής.

Μαύρη μπογιά και τρικάκια πέταξαν άγνωστοι σήμερα το απόγευμα στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου.

Εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς στο γραφείο και τα τρικάκια φέρουν την υπογραφή "κατάληψη terra incognita".

«Οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν σπουδαίο έργο να επιτελέσουν τόσο στην υγειονομική όσο και στην οικονομική κρίση. Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν μας φοβίζουν», δήλωσε ο κ. Σιμόπουλος για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο.

Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.

Εικόνες, βίντεο: thestival.gr