Κόσμος

Ισπανία: Ουρές για είδη πρώτης ανάγκης κάνουν οι νεόπτωχοι (εικόνες)

Ο κορονοϊός έπληξε σημαντικά την κοινωνία, αλλά και την οικονομία της χώρας, που πλέον έχει επιπλέον ανέργους.

Κάποιοι από τους νεόπτωχους της Ισπανίας, που επλήγησαν από την κρίση του νέου κορονοϊού, σχημάτισαν ουρές σήμερα στην εργατική συνοικία Αλούτσε, περιμένοντας να παραλάβουν τσάντες με είδη πρώτης ανάγκης, εξαρτώμενοι πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις δωρεές.

Μια τοπική οργάνωση αλληλεγγύης είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας τράπεζας τροφίμων, με τους εθελοντές της να μοιράζουν φαγητό και άλλα αναγκαία αγαθά. Περίπου 800 οικογένειες έλαβαν βοήθεια αυτό το Σαββατοκύριακο, έγινε γνωστό από την οργάνωση Aluche Neighbourhood Association.

«Ο γιος μου είναι ανάπηρος. Εγώ δεν έχω εργαστεί εδώ και μήνες. Οικονομικά, ζούμε μια καταστροφή», λέει η Ιλιάνα, οικιακή βοηθός που ήρθε να ζήσει στην Ισπανία από τη Ρουμανία.

Ο Ράφαελ Πάε έφθασε νωρίτερα αυτή τη χρονιά στην Ισπανία από τη Βενεζουέλα και δεν έχει καταφέρει να βρει δουλειά.

«Μία εβδομάδα αφότου έφθασα, η πανδημία ξεκίνησε και δεν μπόρεσα να βρω δουλειά» αφηγείται στο Reuters.

Η Ισπανία είναι από τις πλέον πληγείσες χώρες παγκοσμίως από τη νόσο COVID-19, με 230.698 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 27.563 θανάτους. Οι προσπάθειες που κατέβαλε για να αναχαιτίσει τη διασπορά του ιού οδήγησαν στην «παράλυση» της οικονομίας με τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που εξαρτώνται από τα επιδόματα να εκτοξεύεται στα 5,2 εκατομμύρια.

Στη Λα Μίνα, μία από τις φτωχότερες περιοχές στη Βαρκελώνη, πολλές οικογένειες ζουν από το υπαίθριο εμπόριο, όμως τα όποια έσοδά τους εξανεμίστηκαν λόγω της καραντίνας που επιβλήθηκε στη χώρα.

«Πολλές οικογένειες εδώ ζουν μέρα με την ημέρα. Πολλοί εξαρτώνται από τις δωρεές» αναφέρει στο Ρόιτερς η 28χρονη φοροτεχνικός Σουζάνα Μαρτίνεθ Ερέδια, που ζει στη γειτονιά.