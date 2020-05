Κοινωνία

Λουτράκι: Ντοκουμέντο από την επιχείρηση ανάσυρσης των θυμάτων από την σπηλιά (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε για 4 φίλους το κυνήγι του θησαυρού. Εντοπίστηκαν νεκροί, πιθανότατα εξαιτίας αναθυμιάσεων από γεννήτρια πετρελαίου.

Τέσσερις φίλοι - ηλικίας 35, 36, 49 και 72 ετών - αποφάσισαν την Παρασκευή να διασχίσουν τη δύσβατη περιοχή στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου, προκειμένου να φτάσουν σε ένα παλιό γερμανικό καταφύγιο. Σύμφωνα με τις Αρχές, πιθανότατα έψαχναν για χρυσό και λίρες…

Ο δρόμος για την σπηλιά ήταν δύσβατος. Κατάφεραν όμως να κατεβάσουν μια γεννήτρια, σκαπτικά εργαλεία και προσωπικά τους αντικείμενα.

Άνοιξαν τρύπες και άρχισαν την αναζήτησή τους, όμως οι ίδιοι φαίνεται πως δεν υπολόγισαν την πιο σημαντική λεπτομέρεια. Οι αναθυμιάσεις από τη γεννήτρια που άναψαν για να έχουν φώς τους ζάλισε. Ένας-ένας έχαναν τις αισθήσεις τους από μονοξείδιο του άνθρακα. Κανείς δεν μπόρεσε να βοηθήσει κανέναν…

Οι τρεις φίλοι που μπήκαν πρώτοι στην στοά, εγκλωβίζονται εκεί και καταρρέουν. Ο τέταρτος της παρέας, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθεί να βγει για να φωνάξει σε βοήθεια. Μάταια... “Σβήνει” στην είσοδο της σπηλιάς και πέφτει στο έδαφος.

Το σκοτάδι πέφτει και οι συγγενείς, που ανησυχούν, ειδοποιούν τις Αρχές. Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής φθάνουν στο σπήλαιο και οργανώνουν επιχείρηση. Και οι τέσσερις φίλοι ανασύρονται τα ξημερώματα, έχοντας χάσει τις αισθήσεις τους.

Σε βίντεο που εξασφάλισε και μεταδίδει ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός “ΗΛΕΚΤΡΑ” καταγράφονται οι προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ να ανασύρουν τις σορούς των άτυχων ανδρών.

Οι σοροί των τεσσάρων ανδρών μεταφέρθηκαν, νωρίς το πρωί, στο Νοσοκομείου Κορίνθου ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών κάνει λόγο για ασφυξία.

Οι συγγενείς τους ενημερώνονται για το τραγικό τέλος και φτάνουν αμέσως στο νοσοκομείο. Όλοι τους αφήνουν πίσω οικογένειες με παιδιά…