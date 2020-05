Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: “Ανασαίνουν” τα νοσοκομεία από τη μείωση των ασθενών

Μετά τις ΗΠΑ, την Βρετανία και την Ιταλία, η Γαλλία είναι η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα από την πανδημία.

Οι υγειονομικές Αρχές της Γαλλίας κατέγραψαν σήμερα 96 νέους θανάτους από τον νέο κορονοϊό στη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ο αριθμός των νεκρών κατέγραψε μικρή πτώση από τους 104 της Παρασκευής.

Το σύνολο των νεκρών στη Γαλλία από τον νέο κορονοϊό ανέρχεται πλέον σε 27.625, ο τέταρτος υψηλότερος απολογισμός στη χώρα, μετά τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία μειώθηκε σε 19.432 από 19.861 την Παρασκευή και ο αριθμός των ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μειώθηκε σε 2.132 από 2.203 την Παρασκευή.

Και οι δύο αυτοί αριθμοί, που αποτελούν δείκτες “κλειδιά” για την ικανότητα του συστήματος Υγείας της Γαλλίας να διαχειριστεί την πανδημία, έχουν πτωτική τάση τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες, ενώ είχαν κορυφωθεί σε άνω των 32.000 και άνω των 7.000 αντίστοιχα, από τις αρχές έως τα μέσα Απριλίου.