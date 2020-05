Κοινωνία

Καβγάς ανηλίκων από τη Βάρκιζα μέχρι την Αργυρούπολη

Ξύλο, ενέδρα, τραυματίες και προσαγωγές «είχε» ο καβγάς μεταξύ παρεών ανηλίκων.

Σε τραυματισμούς και προσαγωγές κατέληξε καβγάς μεταξύ πιτσιρικάδων στην παραλία της Βάρκιζας.

Το σκηνικό ξεκίνησε στην παραλία της Βάρκιζας, όπου δύο παρέες 16ρηδων είχαν πάει για μπάνιο και τσακώθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Τα παιδιά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό κάποιων εξ αυτών.

Στη συνέχεια η μία παρέα έφυγε με λεωφορείο προς το μετρό της Αργυρούπολης. Η δεύτερη παρέα όμως, φώναξε «ενισχύσεις».

Έτσι, φίλοι και συγγενείς της μίας παρέας έστησαν ενέδρα στη δεύτερη, κι όταν κατέβηκαν από το λεωφορείο σημειώθηκαν συμπλοκές με πέτρες και ξύλα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα πάνω στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που προσήγαγαν συνολικά 15 άτομα.