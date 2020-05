Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ με τις νέες κατηγορίες εργαζομένων

Τι προβλέπει η απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας, με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορονοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841) Κοινή Υπουργική Απόφαση και προστίθενται νέες κατηγορίες εργαζομένων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις έχουν, ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1:

Η περίπτωση ζ) αντικαθίσταται και έχει, ως εξής: «ζ) Οι αποκλειστικές/οι νοσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένες/οι στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, το οποίο τηρείται στις διοικήσεις των επτά Υγειονομικών Περιφερειακών (ΔΥΠΕ) του υπουργείου Υγείας και έχουν αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές στον e–ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), λόγω απασχόλησής τους με την ανωτέρω ιδιότητα, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1/1/2019 έως και 22/4/2020». Η περίπτωση θ) αντικαθίσταται και έχει, ως εξής: «θ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020». Η περίπτωση ι) απαλείφεται. Επίσης, προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις:

«κ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με επαγγέλματα, βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίοι απασχολήθηκαν:

αα) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμβατικό χρόνο λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από 15/2/2020 έως και 20/3/2020, που είτε έληξαν πρόωρα είτε έληξαν, αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος, σε επιχειρήσεις–εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 58.11, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14,59.20 85.52, 7810.1101 ή

ββ) με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, (όπως συμβάσεις μίας ή δύο ημερών) με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις–εργοδότες.

Εξαιρούνται, όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης–αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

λ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού, που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις–εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ.

Εξαιρούνται, όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης–αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

μ) Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών–φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης e–ΕΦΚΑ από 1/12/2019 έως και 29/2/2020.

Εξαιρούνται, όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ.ΟΑΕΕ εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης–αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’1629) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

ν) Ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016, που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών.

Εξαιρούνται, όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ.ΟΑΕΕ εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους/επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης–αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

ξ) Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), με εξαίρεση, όσους εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. ΟΑΕΕ εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης–αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β΄1629) Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Β. Στο άρθρο 2 η πρώτη παράγραφος τροποποιείται, ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, εφόσον δεν έχουν λάβει ή δεν θα λάβουν: α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) Κοινή Υπουργική Απόφαση, β) την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, γ) την οικονομική ενίσχυση–αποζημίωση ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4- 2020 (Β’ 1629) Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Γ. Στο άρθρο 3 η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται, ως εξής:

«2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται, κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ. του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, καθώς και των φορέων που καταβάλλουν αποζημιώσεις, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορονοϊού COVID-19».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) Κοινή Υπουργική Απόφαση.