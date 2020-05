Κόσμος

“Υιοθεσία” γερόντων λόγω κορονοϊού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους ηλικιωμένους που ζουν σε παράγκες έξω από την πρωτεύουσα της Βολιβίας σκέφτηκαν κάποιοι νεότεροι.

Ασυνήθιστες επισκέψεις δέχονται το τελευταίο διάστημα οι ηλικιωμένοι που ζουν στις φτωχιές γειτονιές έξω από την Λα Παζ, την πρωτεύουσα της Βολιβίας.

Οι εθελοντές που αποφάσισαν να βοηθήσουν τους μεγάλους ανθρώπους που περνούν δύσκολα λόγω της καραντίνας, τους αποκαλούν «παππούδες».

Η καμπάνια «Υιοθέτησε έναν παππού» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δεκάδων νεότερων ανθρώπων, που προσφέρουν ό,τι μπορούν σε ανθρώπους άνω των 60 ετών.

Συνήθως τους πηγαίνουν φαγητά, αλλά τώρα που πέρασε καιρός, ζητούν και φάρμακα.

Κάποιοι από αυτούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Associated Press, δικαιούνται κρατική βοήθεια, δεν έχουν όμως τα απαραίτητα έγγραφα για να την διεκδικήσουν.

Φυσικά, η ηλικία των ωφελουμένων από το πρόγραμμα, κάνει τους εθελοντές να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, για να τους προφυλάξουν, ενώ τους δίνουν και συμβουλές για τη σωστή υγιεινή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στη Βολιβία έχουν καταγραφεί πάνω από 3500 κρούσματα κορονοϊού και 164 θάνατοι.