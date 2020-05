Κόσμος

Πολωνία: Επεισοδιακή διαδήλωση για την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων (βίντεο)

Άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούν την άμεση άρση του lockdown για τον κορονοϊό.

Η Αστυνομία στη Βαρσοβία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που ζητούσαν η Κυβέρνηση να επισπεύσει την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, μετά το lockdown για τον νέο κορονοϊό.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Παλιά Πόλη της Βαρσοβίας, το απόγευμα, κρατώντας πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «θα είναι όλα κανονικά και πάλι».

Η Πολωνία χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς για τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες εβδομάδες σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την οικονομία της. Κομμωτήρια και εστιατόρια αναμένεται να ανοίξουν πάλι τη Δευτέρα με νέα μέτρα ασφαλείας.

Όμως, οι διαδηλωτές, που συγκεντρώνονται τακτικά στη Βαρσοβία τις τελευταίες εβδομάδες, λένε ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί προκειμένου να μπορούν να βιοπορίζονται.

Η Αστυνομία εμπόδισε την πορεία, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες συγκεντρώσεις εξακολουθούν να απαγορεύονται, βάσει των κυβερνητικών περιορισμών. «Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε περιστατικά επιθέσεων εναντίον της Αστυνομίας. Λόγω των επιθέσεων στους δημόσιους λειτουργούς, χρησιμοποιούμε μεθόδους άμεσης αντιπαράθεσης, όπως φυσική δύναμη και δακρυγόνα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο Γιάτσεκ Μπούρε, γερουσιαστής και στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Πολωνίας “Civic Coalition” κατήγγειλε ότι τέθηκε υπό κράτηση από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας και έγινε χρήση βίας εναντίον του.

Η Πολωνία μετρά 18.257 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 915 θανάτους.