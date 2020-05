Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Τζέφερσον Φαρφάν

Η Λοκομοτίβ Μόσχας ανακοίνωσε πως ο 35χρονος επιθετικός της διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Τζέφερσον Φαρφάν της Λοκομοτίβ Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο ρωσικός σύλλογος το Σάββατο.

Ο 35χρονος Φαρφάν δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο ματς της τρέχουσας περιόδου (απομένουν 8 αγωνιστικές για το τέλος της), μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πέρυσι.

«Ο Τζέφερσον Φαρφάν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό» αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας στο Twitter και προσθέτει: «Ευχόμαστε στον Τζεφ γρήγορη ανάρρωση. Γίνε καλά γρήγορα!»

Η Λοκομοτίβ Μόσχας βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ρωσικού πρωταθλήματος, το οποίο θα επανεκκινήσει στις 21 Ιουνίου, μετά τη διακοπή του στα μέσα Μαρτίου, λόγω της πανδημίας.

Ο διεθνής Περουβιανός επιθετικός έκανε το άλμα στην καριέρα του σε ηλικία 20 ετών, όταν ήρθε στην Ευρώπη και φόρεσε τη φανέλα της PSV Αϊντχόβεν. Μετά από 4 χρόνια, το 2008, μεταπήδησε στη γερμανική Σάλκε, όπου αγωνίστηκε για επτά σεζόν. Έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τα Εμιράτα και από το 2017 ανήκει στο δυναμικό της Λοκομοτίβ Μόσχας.