Κόσμος

Κορονοϊός: δίχως τέλος ο εφιάλτης στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χώρα θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας στον πλανήτη. Έχει εξάλλου καταγράψει πλέον συνολικά 1.466.682 κρούσματα μόλυνσης...

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.237 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών εξαιτίας της COVID-19 να ανέρχεται πλέον σε 88.730, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα η οποία θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας στον πλανήτη έχει εξάλλου καταγράψει πλέον συνολικά 1.466.682 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτής της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται συνεχώς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απευθύνθηκε σήμερα σε φοιτητές, κατά τη διάρκεια μιας εικονικής τελετής απονομής πτυχίων, σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19, όπου εμμέσως άσκησε κριτική στη διαχείριση της κρίσης από τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πάνω απ’ όλα, αυτή η πανδημία έκανε να καταρρεύσει η ιδέα ότι πολλοί από όσους είναι υπεύθυνοι γνωρίζουν τι κάνουν», είπε χαρακτηριστικά.