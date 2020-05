Κόσμος

Πυροσβέστες τραυματίστηκαν από έκρηξη σε κατάσβεση φωτιάς

Περίπου 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν χθες Σάββατο από έκρηξη που προκλήθηκε ενώ κατέβαλλαν προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο στο Λος Άντζελες, έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.

Περίπου 230 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά αυτή στην συνοικία Λιτλ Τόκιο, στο κέντρο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των πυροσβεστών Νίκολας Πράντζ.

Η πυρκαγιά δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο ως τις 19:30 τοπική ώρα χθες (05:30 ώρα Ελλάδος σήμερα), μια ώρα μετά την εκδήλωσή της.