Κορονοϊός: “Έσπασε” το φράγμα των 15000 θανάτων στην Βραζιλία

Ο «γίγαντας» της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Στη Βραζιλία ξεπεράστηκε χθες Σάββατο το όριο των 15.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ενώ πάνω από 230.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που τοποθετούν πλέον τον γίγαντα αυτόν της Λατινικής Αμερικής στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Με 15.633 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 233.142 επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον SARS-CoV-2, η Βραζιλία είναι μακράν η χώρα της Νότιας Αμερικής που δέχεται το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει πλέον στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 310.000 ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη.

Ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων ενδέχεται ωστόσο να είναι ως και δεκαπενταπλάσιος από αυτόν που ανακοινώνεται επίσημα, καθώς δεν γίνονται γενικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, παρατηρούν ειδικοί.

Στη Βραζιλία καταγράφηκαν 816 θάνατοι και 14.919 νέα κρούσματα μόλυνσης τις προηγούμενες 24 ώρες.

Παρά την προέλαση της πανδημίας, ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου συνεχίζει να επιτίθεται στα μέτρα περιορισμού που εφαρμόζουν οι κυβερνήτες πολλών πολιτειών της χώρας.

«Η ανεργία, η πείνα και η μιζέρια θα είναι το μέλλον όσων υποστηρίζουν την τυραννία της απόλυτης απομόνωσης», ανέφερε μέσω Twitter ο αρχηγός του κράτους, μία ημέρα μετά την παραίτηση του δεύτερου υπουργού Υγείας της κυβέρνησής του μέσα σ’ έναν μήνα εξαιτίας των διαφορών απόψεων για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Μπολσονάρου επιμένει να απαιτεί την «επιστροφή στην ομαλότητα» με οικονομικά επιχειρήματα και υπόσχεται την αξιοποίηση της χλωροκίνης και της υδροξυχλωροκίνης για τη θεραπεία της COVID-19.