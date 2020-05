Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: “Απαγόρευσαν” στην πρωθυπουργό την είσοδο σε καφέ

«Έφαγε» πόρτα η πρωθυπουργός Άρντερν και η παρέα της λόγω κορονοϊού. Πώς αντέδρασε.

Στη Νέα Ζηλανδία κανείς δεν εξαιρείται από τα αυστηρά μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, ούτε η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν, στην οποία υπάλληλος καφέ αρνήθηκε χθες Σάββατο την είσοδο στο κατάστημα λόγω των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης που η ίδια έχει θεσπίσει.

Η Άρντερν, ο αρραβωνιαστικός της Κλαρκ Γκέιφορντ και μια παρέα φίλων πήγαν σε ένα καφέ της πρωτεύουσας Ουέλινγκτον χθες, αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν, καθώς είχε ήδη καλυφθεί ο περιορισμένος αριθμός πελατών που επιτρέπεται να δέχεται ο χώρος βάσει των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αναχαίτιση της Covid-19.

"Οφείλω να αναλάβω την ευθύνη, δεν είμαι οργανωμένος και δεν είχα κάνει κράτηση πουθενά", έγραψε στο Twitter ο Γκέιφορντ απαντώντας σε έναν άλλον καταναλωτή, ο οποίος είχε επισημάνει ότι το καφέ αρνήθηκε την είσοδο σε αυτούς τους VIP πελάτες.

Η Νέα Ζηλανδία έχει αρχίσει να αίρει τα μέτρα περιορισμού κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Τα καφέ επετράπη να ξανανοίξουν την Πέμπτη, αλλά οφείλουν να τηρούν μέτρα για απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια και οι πελάτες οφείλουν να παραμένουν καθιστοί.

Ένας πελάτης του καταστήματος που επεσήμανε ότι αρνήθηκαν την είσοδο στην Άρντερν δήλωσε στο μέσο Stuff ότι ένας υπάλληλος του καφέ "χρειάστηκε να πει, ερχόμενος σε δύσκολη θέση, ότι ήταν πλήρες και ότι δεν είχε τραπέζια, και αυτοί έφυγαν".

Ευτυχώς όμως για την Άρντερν και την παρέα της, κάποιοι πελάτες του καφέ έφυγαν λίγο μετά και μέλος του προσωπικού έτρεξε στον δρόμο και κάλεσε την πρωθυπουργό να επιστρέψει.

"Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους τους ότι έτρεξαν πίσω μας στον δρόμο όταν άδειασε θέση. Εξυπηρέτηση A+", πρόσθεσε στο Twitter ο Γκέιφορντ.