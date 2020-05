Κόσμος

Κορονοϊός: μειώθηκαν τα κρούσματα και οι θάνατοι στη Γερμανία

Συνεχίζεται ο αγώνας ενάντια στον κορονοϊό στη Γερμανία. Τα νέα στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας...

Ακόμη 33 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στη Γερμανία τις προηγούμενες 24 ώρες, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να φθάνει έτσι τα 7.914 στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν 583 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει τους 174.355, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Οι αριθμοί τόσο των θανάτων, όσο και των κρουσμάτων μειώθηκαν πάντως αρκετά σε σύγκριση με αυτούς που καταγράφονταν μία ημέρα νωρίτερα (57 και 620, αντίστοιχα).