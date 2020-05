ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Κυριακή της Σαμαρείτιδος: τι γιορτάζουμε

Κάθε χρόνο την τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η Εκκλησία θυμάται τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με μία γυναίκα από την πόλη της Σαμάρειας.

Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Ιωάννη (δ', 5 - 42), ο Ιησούς κατά τη μετάβασή του από την Ιουδαία στη Γαλιλαία συναντήθηκε με τη Σαμαρείτιδα στην πόλη Σιχάρ, κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, όπου στάθηκε για να ξεδιψάσει.

Ο Ιησούς της ζήτησε νερό και στη συνέχεια, αφού της αποκάλυψε την ιδιότητά του, της εξήγησε τη διδασκαλία του.Η γυναίκα πίστεψε και βαπτίστηκε χριστιανή με το όνομα Φωτεινή.

Την εποχή του Χριστού, οι Σαμαρείτες, που ήταν ειδωλολάτρες, βρίσκονταν σε οξεία διαμάχη με τους Ιουδαίους. Ο Ιησούς κατ’ αρχάς απαγόρευσε στους μαθητές του να επισκέπτονται τη Σαμάρεια, αλλά στη συνέχεια δεν δίστασε να προσηλυτίσει τους Σαμαρείτες, αρχής γενομένης από τη γυναίκα του Ευαγγελίου.

Πηγή: sansimera.gr