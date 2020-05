Οικονομία

Βρούτσης: Ο ημερομηνίες ορόσημο για ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακή σύνταξη

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 και της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» αναλύει ο Υπουργός Εργασίας.

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020, που θεσμοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, αναλύει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιάννης Βρούτσης διευκρινίζει ότι τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει και, έως τον Δεκέμβριο του 2021, ο ασφαλιστικός νόμος θα είναι σε πλήρη εφαρμογή.

Βρούτσης για τα χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

«Αναμφίβολα, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση 4670/2020 αποτελεί την ολοκλήρωση μίας πολυετούς προσπάθειας, για να φτάσουμε σε ένα ασφαλιστικό, που πέρασε μέσα από συμπληγάδες, τρικυμίες, αμφισβητήσεις, παθογένειες και κινδύνους και, σήμερα, ήρθε, για να μείνει. Αξιοσημείωτο είναι ότι, για πρώτη φορά, ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή συνοδευόμενο από αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, αλλά και από μελέτη επάρκειας των συντάξεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Βρούτσης.

«Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ασφαλιστικό δίκαιο, ανταποδοτικό, ευέλικτο, απλό και πάνω από όλα εναρμονισμένο με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Διαθέτουμε πλέον ένα ασφαλιστικό που δεν τιμωρεί τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, που ενσωματώνει και υλοποιεί τις δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες διορθώνονται αδικίες και αντισυνταγματικότητες του νόμου ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου και, τέλος, κινητροδοτεί όλους να παραμείνουν, όσο περισσότερα χρόνια μπορούν, στον εργασιακό βίο, γιατί η σύνταξή τους πλέον είναι ανταποδοτική και ανάλογη των χρόνων εργασίας» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας. Τονίζει δε ότι αυτή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση αφορά, κυρίως, τους σημερινούς εργαζόμενους και τις νέες γενιές εργαζομένων, που έρχονται, καθώς όλοι τους θα δουν συγκριτικά υψηλότερη σύνταξη, σε σχέση με το παρελθόν, με 30 έτη και πάνω εργασιακού βίου.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης υπογραμμίζει ότι, σε οργανωτικό επίπεδο, δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, καθώς ενοποιούνται όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία απονομής σύνταξης κάτω από το νέο e-ΕΦΚΑ, τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «στον πυρήνα του νέου ασφαλιστικού βρίσκεται και ο μεγάλος στόχος - όνειρο δεκαετιών - της επίτευξης της ψηφιακής σύνταξης ΑΤΛΑΣ, δηλαδή σύνταξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα». Ταυτόχρονα, προσθέτει ότι το σύνολο των λειτουργιών του e-ΕΦΚΑ κάνει άλμα στη νέα ψηφιακή εποχή, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και του ασφαλισμένου.

Βρούτσης για το χρονοδιάγραμμα

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος υπουργός, «μετά την ψήφιση του νόμου το μήνα Φεβρουάριο του 2020 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ξεδιπλώνονται μία σειρά από υποχρεώσεις, με βάση το νόμο, που η υλοποίησή τους ολοκληρώνεται στο τέλος του 2021, χρονική στιγμή που θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο ασφαλιστικό της χώρας μας».

«Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα και, παρά την πανδημία, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και οι υπάλληλοί του καταβάλλουν καθημερινά άοκνες προσπάθειες για την ολοκλήρωση των στόχων, που έχουν τεθεί, εντός των χρονοδιαγραμμάτων» συμπληρώνει ο κ. Βρούτσης.

Με τις δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας αποτυπώνει όλο το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, (καθώς ενδεχομένως κάποιες υποχρεώσεις να υλοποιηθούν νωρίτερα), το οποίο έχει, ως εξής:

Φεβρουάριος 2020: Ψήφιση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, νόμος 4670/2020.

Μάρτιος 2020: Εφαρμογή του νέου συστήματος ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Απρίλιος 2020: Υλοποιείται η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μέσα στο νέο οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ.

Μάιος 2020: Η απονομή εφάπαξ γίνεται ταυτόχρονα με την κύρια σύνταξη και όχι με καθυστέρηση δύο ή τριών ετών.

Μάιος 2020: 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτοί λαμβάνουν ψηφιακά την ασφαλιστική ενημερότητά τους.

Ιούνιος 2020: Ικανοποιείται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν χωρίς περικοπές.

Ιούνιος 2020: Έναρξη και πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» για το 40% των νέων συντάξεων.

Αύγουστος 2020: Η καταβολή της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους θα γίνει με το νέο τρόπο, αποδίδοντας το 70% της σύνταξης.

Σεπτέμβριος 2020: Καταβολή των κύριων συντάξεων αυξημένων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οκτώβριος 2020: Επιστροφή αναδρομικών επικουρικών συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2020.

Οκτώβριος 2020: Επιστροφή αναδρομικών κύριων συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ιανουάριος 2021: Διεύρυνση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και απονομή ψηφιακά του 55% των νέων συντάξεων.

Μάιος 2021: Ψηφιακή απονομή, μέσω "ΑΤΛΑΣ", κατηγοριών επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ παροχής και κύριας σύνταξης, ταυτόχρονα.

Ιούνιος 2021: Διεύρυνση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και απονομή ψηφιακά του 70% των νέων συντάξεων.

Δεκέμβριος 2021: Διεύρυνση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και απονομή ψηφιακά του 80 έως 85% των νέων συντάξεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στο διάστημα 2020-2021, θα έχει ολοκληρωθεί και θα εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών του e–ΕΦΚΑ για το σύνολο των ασφαλισμένων».