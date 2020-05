Οικονομία

Λιβάνιος στον ΑΝΤ1 για εστίαση: δωρεάν η επέκταση τραπεζοκαθισμάτων (βίντεο)

Τι θα ισχύσει για όσους καταστηματάρχες δεν έχουν τη δυνατότητα επέκτασης. Τι είπε για το ενδεχόμενο εκλογών ή ανασχηματισμού.

Για την εστίαση και το άνοιγμα των καταστημάτων νωρίτερα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” μίλησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

“Η εστίαση θα ανοίξει, εκτός απροόπτου, την επόμενη Δευτέρα στις 25 του μήνα” τόνισε ο κ. Λιβάνιος τονίζοντας ότι οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση στις 18:00.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι όσοι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης έχουν τη δυνατότητα επέκτασης τραπεζοκαθισμάτων, μπορούν να την κάνουν δωρεάν έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να φθάσει ο αριθμός τους στα επίπεδα προ των μέτρων.

Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν τη δυνατότητα αύξησης των τραπεζοκαθισμάτων τους, θα έχουν μείωση στα τέλη έως 50%.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καθώς αυτό που έχει προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού και η στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Όσο για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, τόνισε ότι είναι προνόμιο του πρωθυπουργού…

Τέλος, ο κ. Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα μειώσεων μισθών και απολύσεων στον Δημόσιο Τομέα.