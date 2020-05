Οικονομία

Κορονοϊός: “Νοσούν” οι περιουσίες των κροίσων

Η πανδημία του κορονοϊού μείωσε τις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων. Πόσα δις έχασαν σε δύο μήνες.

Οι κάτοχοι των μεγαλύτερων περιουσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν, για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, ζημίες το 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, καταγράφει στο φύλλο της που κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα The Sunday Times.

Ο κατάλογος με τους κατόχους των 1.000 μεγαλύτερων περιουσιών στη χώρα, που δημοσιεύει η εφημερίδα κάθε χρόνο από το 1989, υποδεικνύει ότι οι πιο πλούσιοι επιχειρηματίες και οι πιο πλούσιες οικογένειες έχασαν αθροιστικά 54 δισεκατομμύρια λίρες (60 δις ευρώ) μέσα σε περίπου δύο μήνες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2009 που το άθροισμα του πλούτου των χιλίων πιο ευκατάστατων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου μειώνεται. Οι μισοί και πλέον από αυτούς έχασαν χρήματα.

Με περιουσία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 16,2 δις λίρες, ο εφευρέτης και βιομήχανος Τζέιμς Ντάισον έκανε εντυπωσιακό άλμα: από την πέμπτη, καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση της κατάταξης. Ο μεγιστάνας των οικιακών ηλεκτρικών ειδών εκμεταλλεύθηκε τόσο τις καλές επιδόσεις των επιχειρήσεών του, όσο και τις ζημίες των άλλων δισεκατομμυριούχων.

Οι αδελφοί Σρι και Γκόπι Χιντούτζα, στην κορυφή της κατάταξης το 2019, πέρασαν στη δεύτερη θέση. Οι ιδιοκτήτες του πολυπλόκαμου ινδικού ομίλου που φέρει το οικογενειακό τους επώνυμο είδαν την περιουσία τους να μειώνεται κατά σχεδόν 6 δις λίρες — πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση στον πίνακα.

Η περιουσία τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 16 δις λίρες, είναι δηλαδή πλέον ίση με αυτήν δύο άλλων αδελφών και επιχειρηματιών, των Ντέιβιντ και Σάιμον Ρούμπεν.

Ανάμεσα σε άλλους διάσημους δισεκατομμυριούχους, ο μεγιστάνας του χάλυβα Λάξμι Μίταλ έχασε 4 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον κατατάσσεται 19ος στη λίστα.

Το 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο μετράει 147 δισεκατομμυριούχους, δηλαδή τέσσερις λιγότερους από ό,τι την περασμένη χρονιά. Το Λονδίνο πάντως παραμένει η παγκόσμια πρωτεύουσα των δισεκατομμυριούχων, καθώς 89 διατηρούν εκεί τη βάση τους.

«Η πρώτη λεπτομερειακή ανάλυση για τα οικονομικά των πολύ πλούσιων από την έναρξη της επιδημίας (...) οξύνει τις ανησυχίες για μια μακρά και βαθιά ύφεση» στη Βρετανία, σχολιάζει η κυριακάτικη έκδοση των Τάιμς του Λονδίνου.

Εξάλλου, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι τουλάχιστον 63 πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ανάμεσά τους 20 δισεκατομμυριούχοι, ζήτησαν για τους υπαλλήλους τους στήριξη από τα δημόσια ταμεία κατά τη διάρκεια της κρίσης, ώστε να λαμβάνουν από το κράτος το 80% των μισθών τους έως του ποσού των 2.500 λιρών μηνιαίως.

Η Κάρις Ρόμπερτς, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για τη Δημόσια Πολιτική, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της. «Γιατί δεν μπορούσαν να βάλουν τα χέρια στις δικές τους τσέπες αντί να ζητήσουν από τις απλές οικογένειες να το κάνουν αντί γι’ αυτούς;» διερωτήθηκε μιλώντας στη Σάντεϊ Τάιμς.