Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Φαληρικό Όρμο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας στον Φαληρικό Όρμο. Αναλυτικά οι ώρες των ρυθμίσεων και οι εναλλακτικές διαδρομές.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα 17.05.2020 έως 20.07.2020 και καθ’ όλο το 24ωρο, ως εξής:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Π.Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Παλαιού Φαλήρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Επαμεινώνδα έως 200μ. πριν το ύψος της συμβολής της με την οδό Ι. Φιξ.

- Από την ανωτέρω ολική διακοπή στο εν λόγω τμήμα εξαιρούνται τα οχήματα εργοταξίου και κατοίκων.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων αμφίπλευρα της οδού Λυσικράτους, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δοϊράνης έως το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Συγγρού, περιοχής Δήμου Καλλιθέας.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

Με κατεύθυνση προς Γλυφάδα:

Π.Λ.Ποσειδώνος - αριστερά Επαμεινώνδα - συνέχεια Λ. Κατσώνη - δεξιά Λυσικράτους - δεξιά Λ. Συγγρού - συνέχεια Λ. Απόλλωνος - συνέχεια Ν.Λ.Ποσειδώνος.

Με κατεύθυνση προς Πειραιά (μέσω Π.Λ.Ποσειδώνος):

Π.Λ.Ποσειδώνος - δεξιά Ι.Φιξ - Ζησιμοπούλου - δεξιά Καλυψούς - αριστερά Λ.Αμφιθέας - συνέχεια Λ.Κατσώνη - συνέχεια Επαμεινώνδα - δεξιά Π.Λ.Ποσειδώνος.

Π.Λ.Ποσειδώνος - δεξιά Ι.Φιξ - αριστερά Αιόλου - αριστερά Ζεφύρου - Λ.Ποσειδώνος - Λ.Συγγρού - δεξιά Αλικαρνασσού - αριστερά Πλαστήρα - αριστερά Λαμψάκου -συνέχεια Σπάρτης - αριστερά Δοϊράνης - δεξιά Λ.Κατσώνη - Επαμεινώνδα-Π.Λ.Ποσειδώνος.

Με κατεύθυνση προς Πειραιά (μέσω Ν.Λ.Ποσειδώνος):

Ν.Λ.Ποσειδώνος - δεξιά Πλειάδων - αριστερά Αιόλου - δεξιά Ι.Φιξ - συνέχεια Ζησιμοπούλου - δεξιά Καλυψούς - αριστερά Λ.Αμφιθέας - συνέχεια Λ. Κατσώνη - συνέχεια Επαμεινώνδα - δεξιά Π.Λ.Ποσειδώνος.

Ν.Λ.Ποσειδώνος - δεξιά Πλειάδων - αριστερά Αιόλου - αριστερά Ζεφύρου -Λ.Ποσειδώνος - Λ.Συγγρού - δεξιά Αλικαρνασσού - αριστερά Πλαστήρα - αριστερά Λαμψάκου - συνέχεια Σπάρτης - αριστερά Δοϊράνης - δεξιά Λ.Κατσώνη – Επαμεινώνδα - Π.Λ.Ποσειδώνος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.