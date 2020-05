Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: αύξηση στην πληρότητα των πλοίων ανάλογα τις εξελίξεις (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για το ενδεχόμενο αύξηση στις τιμές εισιτηρίων, την αύξηση δρομολογίων και πληρότητας στα πλοία.

Για συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες που μάχονται με τον κορονοϊό, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κάνοντας αναφορά στα μηδενικά κρούσματα στα νησιά.

“Αν σήμερα μιλάμε για τουρισμό είναι λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησης και των πολιτών” τόνισε επίσης ο υπουργός.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων στα πλοία τόνισε ότι οι ναυτιλιακές σε όλη τη διάρκεια της κρίσης επέδειξαν σοβαρότητα και υπευθυνότητα κι αυτό αναμένεται να πράξουν και στο μέλλον. “Οι ναυτιλιακές θα συμπεριφερθούν με κοινωνική ευθύνη” είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός τόνισε για το ενδεχόμενο αύξησης των δρομολογίων ότι “ξεκινάμε με πρωτόκολλο 50% και αν μας το επιτρέψουν οι επιστήμονες, θα αυξήσουμε και το πρωτόκολλο, σε συνδυασμό και με την αύξηση της τουριστικής κίνησης”.

Τέλος, για την πληρότητα στα πλοία σημείωσε ότι αναμένεται να αυξηθεί και αυτή ανάλογα με τις εξελίξεις. "Δεν πρόκειται να μείνουμε σε πληρότητα 50% καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου" είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα αξιολογούνται τα επιδημιολογικά δεδομένα καθημερινά.