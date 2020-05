Κοινωνία

Σχολεία: Επιστρέφουν Γυμνάσιο και Α', Β΄ Λυκείου – Οι κανόνες και τα μέτρα προστασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις τάξεις από αύριο και οι μαθητές Γυμνασίου και Α' και Β' λυκείου. Όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές.

Υπό τις ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία για τους μαθητές του γυμνασίου και της Α' και Β' λυκείου. Εκτός από τα γνωστά μέτρα προστασίας, της τήρησης αποστάσεων, του σχολαστικού καθαρισμού και της προαιρετικής χρήσης μάσκας, οι μαθητές θα πρέπει να φροντίσουν τα βιβλία τους, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν και την ερχόμενη σχολική χρονιά. Επιπλέον, οι μαθητές του γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης για τις λίγες εβδομάδες μέχρι την λήξη της χρονιάς και την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Το «ποδαρικό» στα σχολεία, μετά την άρση της αναστολής της λειτουργίας τους στις 11 Μαρτίου, έκαναν την περασμένη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, οι μαθητές της Γ' λυκείου και από το υπουργείο εκφράζεται ικανοποίηση για την προσέλευση των μαθητών αλλά και για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Για τους μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων είναι ακόμη αβέβαιο εάν θα επιστρέψουν στις αίθουσες την 1η Ιουνίου, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύψουν αυτές τις ημέρες. Από το υπουργείο έχει ξεκαθαριστεί, πάντως, ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν ξανά «μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά». Για τα Ειδικά Σχολεία έχει παραταθεί η αναστολή λειτουργίας και δεν προβλέπεται να ανοίξουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ζωντανή μετάδοση μαθήματος

Την προσοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών έχει τραβήξει η υπουργική απόφαση που επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση μαθήματος σε περίπτωση απουσίας μαθητή που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ) έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, επικαλούμενες τη σημασία προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών, με το υπουργείο να τονίζει ότι είναι νόμιμος ο σκοπός της εν λόγω ρύθμισης.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η κα?μερα θα πρε?πει να εστια?ζει στον εκπαιδευτικο? η?/και στον πι?νακα της αι?θουσας διδασκαλι?ας μόνο, ενώ η ζωντανη? μετα?δοση του μαθήματος δεν αφορα? με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που σχετι?ζεται με τυχο?ν εξε?ταση μαθητω?ν. Η εν λόγω απόφαση έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές θα κρατήσουν τα βιβλία τους και για τη νέα χρονιά

Οι μαθητές του γυμνασίου και της Α' και Β' λυκείου θα πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Αυτή η ενημέρωση στάλθηκε από το γραφείο της υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, προς τα σχολεία στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21). Έτσι, έχουν κληθεί οι διευθυντές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν τώρα στο γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις του λυκείου ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Επαναλειτουργία Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα συνεχιστούν τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα γυμνάσια. Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των Υπεύθυνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΚΑΕ), με αναδιαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος όπου απαιτείται, χωρίς αλλαγή των ωρών διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού σύμφωνα με τη σύμβασή του, και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Τέλος μαθημάτων στις 12 και αρχή Πανελλαδικών στις 15 Ιουνίου

Γυμνάσια και λύκεια θα κάνουν μαθήματα μέχρι τις 12 Ιουνίου. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα γίνουν και η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων. Όσο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η έναρξή τους θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα.

Οι κανόνες

Όπως ίσχυσε για τους μαθητές της Γ' λυκείου, έτσι και για τους μαθητές των γυμνασίων και της Α' και Β' λυκείου η επιστροφή στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας.

- Είσοδος και έξοδος από τον χώρο του σχολείου

Για να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απ' ευθείας στην αίθουσα του τμήματός τους.

- Δεκαπέντε μαθητές ανά αίθουσα, με ανοικτά παράθυρα

Πλέον, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι δεκαπέντε (15) και η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή θα πηγαίνει το μισό τμήμα και Τρίτη - Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το 66% των τμημάτων της Γ' λυκείου των ΓΕΛ θα κάνουν καθημερινά μάθημα και όχι εκ περιτροπής, διότι τα τμήματα αυτά έχουν κάτω από 15 μαθητές και δεν χρειάζεται να γίνει κατάτμηση τμημάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό των τμημάτων της Γ' λυκείου των ΕΠΑΛ είναι 74%.

Όσον αφορά στη διαρρύθμιση των αιθουσών, η σχετική εγκύκλιος προβλέπει ότι τα θρανία θα έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο. Οι μαθητές θα κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον.

Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα.

- Χωριστά στα διαλείμματα

Από αύριο και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το διάλειμμα του σχολείου θα είναι διαφορετικό. Οι μαθητές δεν θα κάνουν ενιαίο διάλειμμα, προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων/υποτμημάτων. Η εικόνα των μαθητών που ξεχύνονται στο προαύλιο αποτελεί παρελθόν, αφού προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά και επιπλέον, κάθε τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο.

Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία θα είναι κλειστά.

Αντισηπτικά, προαιρετική η χρήση μάσκας

Σχολαστικός θα είναι ο καθαρισμός στα σχολεία από αύριο, ενώ τα σχολεία έχουν «εξοπλιστεί» με αντισηπτικά. Ήδη, σε κάθε σχολείο γίνεται σχολαστικός καθαρισμός, ενώ καθαρίστριες θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ως προς τη χρήση μάσκας από τους μαθητές, αυτή είναι προαιρετική στις τάξεις και τα μέσα μεταφοράς των μαθητών.

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι διευθυντές των σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για κρούσματα

Για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της σχολικής κοινότητας, θα ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει από τον κορονοϊό, δεν προβλέπεται το κλείσιμο του σχολείου. Οι συμμαθητές του νοσούντος που είναι στο ίδιο τμήμα προβλέπεται να απομακρύνονται από το σχολείο για 10 ημέρες. Εφ' όσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέφουν. Όσο για τον μαθητή που τυχόν νοσήσει, προβλέπεται να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πα?ροδο 3 ημερω?ν απο? την υποχω?ρηση του πυρετου? και την υ?φεση των συμπτωμα?των του, καθώς επίσης και την παρε?λευση τουλα?χιστον 10ημε?ρου απο? την ε?ναρξη των συμπτωμα?των.

Τηλέφωνα υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι μαθητές, γονείς ή/και εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθυνθούν στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060