Πολιτική

Γεροβασίλη στον ΑΝΤ1: η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να υπολογίσει την ύφεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης εν μέσω της πανδημίας. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανερία;