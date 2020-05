Πολιτική

Τσίπρας: νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για να μείνει η κοινωνία όρθια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν μας αφήνει αδιάφορους η νέα ρητορική της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ" αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κυνισμό και ανευθυνότητα χαρακτηρίζει τα σενάρια πρόωρων εκλογών...

Την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου για να μείνει η κοινωνία όρθια υπογραμμίζει ο πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε σημερινή του συνέντευξη στην Αυγή της Κυριακής και κατηγορεί την κυβέρνηση «για αδράνεια σκοπιμότητας που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια και με κυνικό υπολογισμό στην καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε ένα καθεστώς φτηνής και ανασφάλιστης εργασίας».

Περιγράφει με ζοφερά χρώματα τη νέα κανονικότητα: «Βλέπουμε πως το lockdown υποχωρεί και αυτό που μένει ως νέα κανονικότητα είναι η εκ περιτροπής εργασία, οι μειώσεις μισθών, οι αθρόες απολύσεις και τα λουκέτα. Η κυβέρνηση ενεργεί - ή μάλλον δεν ενεργεί - επενδύοντας σε ένα οικονομικό νεοφιλελεύθερο δόγμα ανοσίας της αγέλης. Επιδιώκει μια δραματική αλλαγή στο εργασιακό και επιχειρηματικό σκηνικό... Θέλουμε και προσδοκούμε διαρκή διάλογο με τα κοινωνικά στρώματα που προορίζονται για θυσία από τον κ. Μητσοτάκη στο όνομα της κρίσης, ώστε να γίνουν σημαίες μάχης. Διαφορετικά, αν η κοινωνική πλειοψηφία αφεθεί στη «φιλανθρωπία» της κυβέρνησης η κρίση θα εξελιχθεί σε οικονομική πανδημία, εις βάρος της».

Για την προγραμματική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς το συνέδριο ανέφερε: «Θα παρουσιάσουμε τους βασικούς άξονες ενός Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου, που στη βάση μιας νέας συμμαχίας μισθωτής εργασίας και υγιούς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας θα έχει ως στόχο την αναδιάταξη του παραγωγικού προτύπου για μια οικονομία που θα στηρίζει τις ανάγκες των πολλών. Για μια ανάπτυξη βιώσιμη που θα σέβεται το περιβάλλον. Για ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας. Για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Ο κ. Τσίπρας λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να επιμείνει ουσιαστικά στην έκδοση ευρωομολόγου και προσθέτει: «Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το ευρωομόλογο λόγω της γερμανικής ξεροκεφαλιάς, τότε το Ταμείο Ανάκαμψης οφείλει να ενισχύσει με ένα πολύ γενναίο πακέτο ρευστότητας, αναλογικά όλες τις χώρες της ΕΕ, χωρίς προφανώς αιρεσιμότητες και μνημόνια. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε να κάνει η κυβέρνηση είναι να συμφωνεί μεν με το ευρωομόλογο, αλλά την ίδια ώρα, αντί να βγαίνει μπροστά, να αποσιωπά τη σύμφωνη γνώμη που έχει δώσει».

Ανεπαρκές το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί συνολική κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας: «το πολιτικό προσωπικό που έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης είναι ανεπαρκές για να χαράξει και να ακολουθήσει μια πολιτική υπέρ των πολλών, πολύ απλά διότι είναι δομικά και ιδεολογικά αντίθετο με αυτές τις πολιτικές. Αλλά την ίδια στιγμή αποδεικνύεται εξαιρετικά επαρκές στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και σε «φιλικές εξυπηρετήσεις». Η πολιτική τους ενόραση δεν μπορεί να υπερβεί τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες που τους διακατέχουν. Είναι προσκολλημένοι στον σκληρό νεοφιλελευθερισμό και στην ταξική ιδιοτέλεια, γεγονός που τους καθιστά αδύναμους ακόμη και να παρακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις που έχει δημιουργήσει σε παγκόσμια κλίμακα η πανδημία. Βλέπουμε για παράδειγμα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία να υιοθετούνται μέτρα κρατικής ενίσχυσης ως αναγκαία, ώστε να μη βυθιστούν οι κοινωνίες, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις σε βαθιά οικονομική ύφεση. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Κινούνται σαν μία τέτοια καταστροφή να εξυπηρετεί το σχεδιασμό τους, λες και ό,τι συντελείται δύο μήνες τώρα λειτουργεί προς εκπλήρωση του στόχου τους. Σαν να είναι μια ευκαιρία για να προχωρήσει ακόμη πιο βαθιά η αναδιάρθρωση της αγοράς υπέρ των ισχυρών αλλά και θεσμοθέτηση ακραίων όρων στην αγορά εργασίας εις βάρος των εργαζομένων. Ακόμη πιο βαθιά από όσο προχώρησαν, υπό τη πίεση της τρόικας, την περίοδο των μνημονίων. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, ναι, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης του κου Μητσοτάκη το βάθεμα των μνημονιακών επιλογών στην οικονομία, ανεξάρτητα από το αν τυπικά θα έχουμε μνημόνια.

Προβλέπει ότι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης θα γεννήσει κοινωνική κρίση: «Τεράστια, μάλιστα. Φανταστείτε μόνο ότι μετριοπαθείς σχετικά προβλέψεις για την ύφεση φέτος, μιλάνε για μεγαλύτερη από αυτήν της πιο σκληρής χρονιάς των μνημονίων, δηλαδή του 2013 που ήταν γύρω στο 9%».

Δεν θα γίνουμε σαν αυτούς

Για την κριτική που δέχθηκε για μετριοπαθή αντιπολίτευση κατά την διάρκεια της κρίσης είπε ότι «όταν η χώρα, κι ο πλανήτης όλος, βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο ρόλος της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μην μπει σε λογικές αντιπολίτευσης Μητσοτάκη. Αντιπολίτευση τύπου πυρκαγιάς στο Μάτι και Συμφωνίας των Πρεσπών. Να μη ζητάει εκλογές προσπαθώντας να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την πανδημία και την αγωνία χιλιάδων συγγενών που οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν στις εντατικές. Να μην εκδίδει καθημερινά δελτία νεκρών προς άγρα ψήφων. Ήταν θέμα αρχών και πολιτικής ηθικής για μας να μην καταφύγουμε σε τέτοιου είδους αθλιότητες. Στην ιστορία αυτού του τόπου, δεν έχουν όρια οι τακτικές και τα μέσα της Δεξιάς προκειμένου να ανέβει ή να κρατηθεί στην εξουσία. Την κρίσιμη ώρα εμείς πήραμε μια απόφαση που νομίζω έχει ήδη δικαιωθεί: Να μη γίνουμε σαν κι αυτούς».

Κυνισμός και ανευθυνότητα τα σενάρια πρόωρων εκλογών

Για το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών ανέφερε: «Και μόνο όμως που διακινείται από το στρατόπεδο της κυβέρνησης, φανερώνει τον κυνισμό, την ανευθυνότητα και τον απίστευτο τυχοδιωκτισμό του κου Μητσοτάκη. Φανερώνει όμως και το φόβο του, πως το σχέδιό του όταν θα αρχίσει να αποκαλύπτεται και να γίνεται ορατό, θα βρει τεράστιες αντιδράσεις από τη κοινωνία... Ωστόσο στους πολίτες θα πρέπει να δώσει μια εξήγηση. Και τότε θα είναι αυτοί που θα ξαφνιαστούν με ολέθριες συνέπειες για τον ίδιο. Εμείς πάντως, αν το τολμήσει, θα είμαστε έτοιμοι».

Δεν μας αφήνει αδιάφορους η νέα ρητοτική της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ

Για την στάση του ΚΙΝΑΛ και την προοπτική προσέγγισης σε σχέση και με την απλή αναλογική είπε ότι «δεν μας αφήνει αδιάφορους η νέα ρητορική της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ, για μια σοσιαλδημοκρατία απαλλαγμένη από τις νεοφιλελευθερες οικονομικές προσεγγίσεις. Μια τέτοια σοσιαλδημοκρατία θα είναι πράγματι χρήσιμη και στην Ευρώπη αλλά προφανώς και στην Ελλάδα. Ώστε σε μια προγραμματική πορεία συγκλίσεων με τις δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας, να διαμορφωθούν οι όροι ενός εναλλακτικού δρόμου απέναντι στη συντήρηση και τον νεοφιλελευθερισμό. Στην Ευρώπη ήδη ανιχνεύουμε αυτούς τους όρους, συνεργαζόμενοι με δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί όχι και στην Ελλάδα, αν πραγματικά την εννοούν αυτή τη νέα ρητορική;».

Περιέγραψε δε και τα διλήμματα που αναδεικνύει η συγκυρία: «...Θα συγκροτήσουμε ένα δημοκρατικό μπλοκ αλλαγής και προόδου ή θα επιμείνουμε σε ιδιοτέλειες, καταστροφικούς εγωισμούς, και ιστορικά σύνδρομα; Θα δώσουμε προοπτική στη χώρα ή θα αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη και το επιτελικό του κράτος να ολοκληρώσουν την καταστροφή που ήδη έχει αρχίσει; Κάποια στιγμή όλοι θα κληθούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα διλήμματα. Πολίτες, κόμματα, συλλογικότητες και κινήματα. Διότι όποτε και αν έρθουν οι επόμενες κάλπες, μια εντολή θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό, για όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατίας και της προόδου: Να ορθώσουν την συμπόρευσή τους απέναντι στον οδοστρωτήρα της Νέας Δημοκρατίας».

Δυναμώνουμε τις προσπάθειες διεύρυνσης του κόμματος

Για την πορεία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και τα προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα ανέφερε: «δεν εγκαταλείπουμε, αντίθετα δυναμώνουμε τις προσπάθειες για τη διεύρυνση του κόμματος. Για να είναι και οργανωτικά, όπως και ιδεολογικά και πολιτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία το μεγάλο κόμμα, ο κορμός, της δημοκρατικής πλειοψηφίας. Ξεπερνάμε το «σοκ» του lock down και επιστρέφουμε με νέα δύναμη στην επαφή μας με τον κόσμο που αγωνιά, προβληματίζεται, δυσκολεύεται σε συνθήκες εντεινόμενης κρίσης. Βάζουμε φρένο -και σ’ αυτό θα είμαι κάθετος- στα λίγα μεν, αλλά ικανά να κάνουν μεγάλη ζημιά, με την πολλαπλασιαστική δύναμη των εχθρικών ΜΜΕ, προβλήματα συμπεριφοράς. Δεν αφήνουμε τις ρίζες της πολιτικής και προσωπικής σεμνότητας, που κράτησαν όρθια την Αριστερά σε δίσεκτα χρόνια, να ξεραθούν από ναρκισσισμούς, προσωπικές στρατηγικές, άγονες ομαδοποιήσεις».