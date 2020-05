Κοινωνία

Παππούς κατηγορείται ότι σε ασελγούσε στις εγγονές του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών από τον ίδιο τους τον παππού.



Συνελήφθη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ένας 76χρονος αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 76χρονος είναι παππούς τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών ενώ προέκυψε ότι κατά τον τελευταίο χρόνο προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους.

Τη σχετική καταγγελία δέχτηκε αρχικά το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο και απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Ο 76χρονος εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη περιοχή της Νεάπολης και συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών.

Μάλιστα, η οργάνωση είχε αναφέρει στη σελίδα της στο facebook:

"Στις 15/5/2020 απογευματινές ώρες λάβαμε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 από άτομο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και μας αναφέρθηκε ότι εθεάθη στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, κοντά στο δημαρχείο ηλικιωμένος κύριος ο οποίος χάιδευε με ανάρμοστο/απρεπές τρόπο ανήλικη περίπου 10 ετών. Παρακαλούμε αν κάποιος γνωρίζει πληροφορίες για την ταυτότητα του ηλικιωμένου να επικοινωνήσει ανώνυμα μαζί μας στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο ώστε να προβούμε σε ενέργειες".