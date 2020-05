Κοινωνία

Άρση μέτρων στις φυλακές τη Δευτέρα

Σε αποκλιμάκωση των μέτρων για τον κορονοϊό στις φυλακές προχωράει από αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα λόγω κορονοϊού συζητήθηκε η απελευθέρωση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένους όρους, περίπου 1.000 κρατουμένων με πολύ ελαφριές παραβάσεις, αλλά δεν υλοποιήθηκε γιατί δεν κρίθηκε απαραίτητο.

«Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν κρούσματα κορονοϊού σε κανένα κατάστημα κράτησης της χώρας και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξουν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου και συμπλήρωσε: «Η θέση σε λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Δράμας όπως και της πτέρυγας του Κ.Κ. Κορυδαλλού ΙΙ θα λύσει σημαντικά το πρόβλημα της συμφόρησης των φυλακών».

Σε ό,τι αφορά την αποκλιμάκωση των μέτρων, όπως είπε η κυρία Νικολάου, ήδη από τις 11 Μαΐου ξεκίνησε η λειτουργία της Γ' Λυκείου για όσους μετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης, ενώ από αύριο θα επιτρέπονται τα εξής:

Κατ΄ εξαίρεση μεταγωγές σε δικαστήρια (δίκες που παραγράφονται, λήξη 18μηνης προσωρινής κράτησης κ.λ.π.) και μεταγωγές που πραγματοποιούνται εκτάκτως για λόγους ασφαλείας

τα κλειστά επισκεπτήρια

οι άδειες του προσωπικού

η εισαγωγή τροφίμων και ρουχισμού

η λειτουργία των Γυμνασίων και των υπόλοιπων δύο τάξεων του Λυκείου, καθώς και των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, των ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης και του Ι.Α.Α. Βόλου

Από 29/5/2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιτρέπονται:

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και λοιπές εκδηλώσεις.

Οι μεταγωγές κρατουμένων για ιατρικές εξετάσεις.

Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, με πρώτο θέμα τις μεταγωγές στις αγροτικές φυλακές.

Επίσης, όπως λέει η κυρία Νικολάου, όταν οι συνθήκες και οι μετρήσεις το επιτρέψουν, θα ακολουθήσει άρση όλων των υπολοίπων μέτρων ( ελεύθερα επισκεπτήρια, τακτικές άδειες κρατουμένων ).

Η αποκλιμάκωση των μέτρων γίνονται με βάση τη σύμφωνη γνώμη και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ θα γίνονται τεστ για κορονοϊό σε όλους του νεοεισερχομένους κρατούμενους, στο σωφρονιστικό προσωπικό και σε όσους μπαίνουν για ελέγχους στους χώρους κράτησης.