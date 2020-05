Τοπικά Νέα

Διαρροή υγραερίου σε βενζινάδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο. Επί τόπου και το ΕΚΑΒ.

Μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από διαρροή υγραερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 10.30 στο πρωί όταν διαπιστώθηκε πως κοντά στη περιοχή του αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ανεξέλεγκτη διαρροή υγραερίου σε βενζινάδικο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 20 άνδρες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην έξοδο της Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, θα επιτρέπεται μόνο η κίνηση προς το Αεροδρόμιο, αλλά δεν επιτρέπεται προς Περαία και Μηχανιώνα

Σύμφωνα με το thestival.gr, η διαρροή ξεκίνησε από βυτιοφόρο.

Επί τόπου έχει σπεύσει προληπτικά και το ΕΚΑΒ.