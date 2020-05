Κοινωνία

Αφόρισε Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά ο Αμβρόσιος

Τις απειλές του για… αφορισμό έκανε σήμερα πράξη ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος. Έφευγαν οι πιστοί από την εκκλησία!

Αφορισμό για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Κεραμέως και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά, διάβασε σήμερα το πρωί μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος.

Ο κ. Αμβρόσιος είχε προαναγγείλει την πράξη του με ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο πριν λίγες μέρες, όταν η υπουργός κα Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται και με το σάλιο.