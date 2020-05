Κοινωνία

Εκκλησίες: Λειτουργία με πιστούς, μάσκες και αποστάσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήχησαν από νωρίς το πρωί οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλη τη χώρα. Πώς προσήλθαν οι πιστοί. Τα μέτρα που τηρήθηκαν μέσα από φωτογραφίες...

Άνοιξαν σήμερα τις πόρτες τους οι ναοί και λειτούργησαν, ύστερα από δύο μήνες, με τη συμμετοχή των πιστών.

Η τήρηση των μέτρων προστασίας ήταν η βασική προϋπόθεση για να προσέλθουν στις λειτουργίες και να λάβουν μέρος στις θρησκευτικές τελετές.

Μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση για χρήση μάσκας, την υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριών και συχνό καθαρισμό επιφανειών.

Δείτε εικόνες από εκκλησίες της χώρας:

Gallery