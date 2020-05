Πολιτική

Σακελλαροπούλου: όχι στις διακρίσεις και την ομοφοβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας καταδικάζουμε τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στην προσωπική της σελίδα στο Facebook.

Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος «Οι διώξεις, οι διακρίσεις, η κοινωνική περιθωριοποίηση κατά των ΛΟΑΤΚΙ συνανθρώπων μας σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι μια σκληρή, επίμονη πραγματικότητα. Πραγματικότητα που μας αφορά όλους, αφού πλήττει στον πυρήνα της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συρρικνώνει την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Επίσης, σημειώνει ότι «Ειδικά στις σημερινές συνθήκες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν συχνά ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις σε βάρος τους και περιορισμούς στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας».

Καταλήγοντας, η Κυρία Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας, στέλνουμε και από την Αθήνα το μήνυμά μας. Καταδικάζουμε τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους, τη βία σε βάρος προσώπων λόγω ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και υποστηρίζουμε το δικαίωμα του καθενός στην ελεύθερη έκφραση, την ασφάλεια, τον αυτοκαθορισμό και την ίση μεταχείριση».