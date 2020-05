Κόσμος

Κορονοϊός: η χώρα που ξεπέρασε σε κρούσματα την Ιταλία και την Ισπανία

Η χώρα που βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη Βραζιλία αυξήθηκαν χθες και ξεπέρασαν αυτά στην Ισπανία και την Ιταλία, η οποία κάποια στιγμή ήταν το επίκεντρο της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που ανακοινώθηκαν, τα οποία τοποθετούν πλέον την χώρα αυτήν της Λατινικής Αμερικής στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας κατέγραψε 14.919 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα το 24ωρο που πέρασε, με τα οποία ανέρχεται ο συνολικός αριθμός τους σε 233.142, το οποίο σημαίνει ότι είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μετά τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Βρετανία, ενώ τα διαγνωστικά τεστ που έχει κάνει υπολείπονται σε αριθμό αυτών που έχουν γίνει στις τρεις χώρες που προηγούνται.

Η κατάταξή της αυτή είναι πιθανόν να εντείνει τις πιέσεις προς τον πρόεδρό της Ζαΐχ Μπολσονάρου, του οποίου παραιτήθηκε την Παρασκευή και δεύτερος υπουργός Υγείας σε διάστημα ενός μήνα, καθώς αψηφά τους ειδικούς της δημόσιας υγείας και ζητεί ευρεία χρήση φαρμάκων που δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Ο Μπολσονάρου ασκεί επίσης δεινή κριτική στις εντολές που έχουν εκδώσει πολλοί κυβερνήτες πολιτειών της χώρας για αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και καραντίνα ώστε να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κλείσιμο σχολείων, καταστημάτων και εστιατορίων. Ο Μπολσονάρου επιχειρηματολογεί ότι το τίμημα για την οικονομία γίνεται αφόρητο και ότι πρέπει να επιτραπεί να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατό. Η κυβέρνηση αναμένει τώρα ότι η Βραζιλία θα καταγράψει την μεγαλύτερη ετήσια οικονομική της συρρίκνωση φέτος από τότε που άρχισε η καταγραφή των στοιχείων εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Χάμιλτον Μουράο υπεβλήθη χθες Σάββατο σε τεστ για Covid-19 και τέθηκε σε απομόνωση στην επίσημη κατοικία του, αφού ένας δημόσιος λειτουργός που βρέθηκε κοντά του την περασμένη εβδομάδα διεγνώσθη θετικός στον νέο κορονοϊό. Ο 66χρονος Μουράο δεν θα ασκήσει τα επίσημα καθήκοντά του τη Δευτέρα, καθώς τότε αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα της εξέτασής του. Ο Μπολσονάρου έχει υποβληθεί σε έναν αριθμό τεστ για τον SARS-CoV-2 αφού υπουργοί και άλλοι στενοί συνεργάτες του εξετάστηκαν και διαγνώσθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό.

Ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ που έχει κάνει η Βραζιλία εξακολουθεί να απέχει πολύ από αυτόν ευρωπαϊκών κρατών. Τα επίσημα εργαστήρια της Βραζιλίας ανέλυσαν σχεδόν 338.000 τεστ για τον νέο κορονοϊό από την αρχή της εβδομάδας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Αυτήν την στιγμή αναλύονται άλλα 145.000 τεστ και αναμένεται το αποτέλεσμά τους. Αντιθέτως, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν πραγματοποιήσει έκαστη περίπου 1,9 εκατομμύρια επίσημα διαγνωστικά τεστ για τον νέο κορονοϊό. Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης χθες ότι κατέγραψε 816 νέους θανάτους σε σχέση με τον νέο κορονοϊό, με τους οποίους ανέρχεται το σύνολό τους σε 15.633.