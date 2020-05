Πολιτική

Μητσοτάκης: μένουμε ασφαλείς και στο σχολείο (βίντεο)

Το μήνυμα του πρωθυπουργού εν όψει της δεύτερης φάσης επιστροφής μαθητών στα σχολεία. Το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανοίγουν αύριο τα σχολεία για τους μαθητές του γυμνασίου και της Α' και Β' λυκείου με τα γνωστά πλέον μέτρα προστασίας, όπως η τήρηση αποστάσεων, ο σχολαστικός καθαρισμός και η προαιρετική χρήση μάσκας.

Με αφορμή τη δεύτερη αυτή φάση ανοίγματος των σχολείων ο πρωθυπουργός στέλνει το δικό του μήνυμα, μέσω των social media, το οποίο συνοδεύει και με ένα βίντεο.

“Αύριο πολλοί μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο. Με κανόνες, με προσοχή και γνωρίζοντας πώς να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Μένουμε ασφαλείς και στο σχολείο!” αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε: