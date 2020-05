Κοινωνία

Tα πρώτα ψηφιακά διπλώματα είναι γεγονός

Εκδόθηκαν τα πρώτα εκατό διπλώματα νέων οδηγών. Στα email των επιτυχόντων στις εξετάσεις οδήγησης εντός 24 ωρών.

Γεγονός είναι πλέον το ψηφιακό δίπλωμα στους επιτυχόντες στις εξετάσεις οδήγησης. Ήδη έχουν αποσταλεί στα email των νέων οδηγών οι ειδοποιήσεις και το αντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης, ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν με τα οχήματά τους και βεβαίως να ασφαλιστούν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, εκδόθηκαν τα πρώτα εκατό (100) διπλώματα νέων οδηγών. Μάλιστα η αποστολή των email έγινε εντός 24 ωρών – παρά το ότι η απόφαση αναφέρει εντός 48 ωρών – από την ημέρα των εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με το προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα, οι επιτυχόντες δεν χρειάζεται να περιμένουν τέσσερις μήνες μέχρι να έρθει το κανονικό δίπλωμα.

«Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι από τη στιγμή που πετύχεις στις εξετάσεις μπορείς να οδηγήσεις και να μην περιμένεις τέσσερις μήνες να σου έρθει ένα χαρτί», επισημαίνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής.

Έτσι, με απλά βασικά πράγματα, η χώρα μας επιστρέφει σιγά-σιγά στην κανονικότητα της μετά –κορονοϊού εποχής και αντιμετωπίζονται με επιτυχία τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Εάν κάποιος χάσει το ψηφιακό δίπλωμα θα μπορεί να το αντικαταστήσει αφού είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Βέβαια τονίζεται ότι το ψηφιακό δίπλωμα είναι προσωρινό και δεν υποκαθιστά το κανονικό δίπλωμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να την εκτυπώσουν.

Επίσης, η πλατφόρμα αυτή -https://drivers.services.gov.gr/licence - σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αιτημάτων που υποβάλλουν οι πολίτες, όπως αναθεώρηση αδειών οδήγησης ή αντικατάσταση αυτών λόγω φθοράς ή απώλειας.

Στο ψηφιακό δίπλωμα (δείγμα επισυνάπτεται) αναγράφεται:

1.Επώνυμο

2.Όνομα

3.Ημερομηνία Γέννησης

4α. Ημερομηνία εξέτασης οδηγού

4β Ημερομηνία λήξης ψηφιακού διπλώματος

4γ. Υπηρεσία που εκδόθηκε το δίπλωμα

4δ. ΑΦΜ οδηγού

5. Αριθμός Αδείας που θα βγει κατά την εκτύπωση

9. Κατηγορία του διπλώματος

12. Παρατηρήσεις (οδήγηση με γυαλιά)

15. Κωδικός Υπουργείου για τη γνησιότητα

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ψηφιακό δίπλωμα ισχύει για οδήγηση εντός της ελληνικής επικράτειας.