Βαρβιτσιώτης: H υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας είναι αδιαπραγμάτευτη

Η πολιτική της έντασης που συντηρεί η Τουρκία είναι άστοχη και οδηγεί σε αδιέξοδα, τονίζει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Μήνυμα προς την Τουρκία ότι «η υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας είναι αδιαπραγμάτευτη» έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News και υπογραμμίζει ότι η πολιτική της έντασης που συντηρεί η Τουρκία είναι άστοχη και οδηγεί σε αδιέξοδα.

«Απέναντι στη διαρκή τουρκική προκλητικότητα, η Ελλάδα θα συνεχίζει να αποτελεί δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας είναι προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα», υπογραμμίζει ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη κρίση στον Έβρο, επισημαίνει ότι η Ελλάδα επέδειξε αποφασιστικότητα και απέδειξε ότι ξέρει και μπορεί να προστατεύει τα σύνορά της, που αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης, ενώ το ίδιο γίνεται καθημερινά και στο Αιγαίο.

Όσον αφορά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σημειώνει ότι θα είναι «δυναμική, επίκαιρη και κυρίως ψηφιακή», με στόχο να γίνει ένας μεγάλος, ελεύθερος, ανοιχτός και δημοκρατικός διάλογος για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίοδο της πανδημίας COVID19.

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι αφίξεις στα νησιά είναι περιορισμένες, ενώ υπάρχουν μέρες που είναι μηδενικές. Και αυτό αποδεικνύει, ότι το μήνυμά μας έχει ληφθεί από την άλλη πλευρά. Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε, ειδικά τώρα που οι καλές καιρικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τέτοιου είδους απόπειρες προώθησης μεταναστών στα νησιά μας», σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός και υπογραμμίζει ότι έχει γίνει αντιληπτό και στην Ευρώπη, μετά την κρίση στον Έβρο, ότι η Τουρκία δεν εκβιάζει μόνο την Ελλάδα αλλά κυρίως την Ευρώπη.

Προσθέτει, ακόμη, ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας από την Τουρκία θα συνιστά προσβολή και πρόκληση απέναντι και στη διεθνή κοινότητα.

Όσον αφορά την επανεκκίνηση του τουρισμού ο κ. Βαρβιτσιώτης σημειώνει ότι το πλαίσιο για τον τουρισμό και τις μεταφορές που παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι προς την κατεύθυνση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών, της ασφάλειας των μετακινήσεων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

«Προσπαθούμε να ανοίξουμε με ασφάλεια τα σύνορα για να μη χαθεί η θερινή περίοδος. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα έχει αποκατασταθεί σταδιακά ένα κομμάτι των πτήσεων, σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε χώρας. Από πλευράς μας, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση του τουρισμού και να διατηρήσουμε το προφίλ μιας χώρας που είναι ελκυστική και ασφαλής ως προορισμός, σε μία εκ των πραγμάτων δύσκολη τουριστική χρονιά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας, ο κ. Βαρβιτσιώτης κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αδυνατεί να αρθρώσει έναν αξιόπιστο αντιπολιτευτικό λόγο και επισημαίνει ότι «η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας δεν γίνεται με ψεύτικες παροχές, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και Πολακισμούς».

Τέλος, σχολιάζοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει, είναι να θέσουμε σε εφαρμογή ένα νέο οικονομικό σχέδιο που θα αντιμετωπίζει την ύφεση, θα στηρίξει την απασχόληση, θα προσελκύσει επενδύσεις, ώστε η χώρα να επιστρέψει σε υψηλούς ρυθμούς ανάκαμψης το 2021» και κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι συντηρεί μία συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, γιατί θέλει να τις ξορκίσει.