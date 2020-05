Καιρός

Καιρός: “καμίνι” τη Δευτέρα η χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα. Πού αναμένονται νεφώσεις. Πόσο αναμένεται να δείξει ο υδράργυρος.

Γενικά αίθριος θα είναι τη Δευτέρα ο καιρός. Αραιές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 και τοπικά στη Μακεδονία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από τα βόρεια, βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη η μέγιστη τοπικά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 και στα βόρεια έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη

Γενικά αίθριος θα είναι την Τρίτη ο καιρός στα νοτιοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα κυρίως τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις και στα δυτικά νοτιοανατολικοί με ένταση 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, αλλά στα κεντρικά και νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.