Πολιτισμός

Εντυπωσιακό βίντεο περιήγηση στην Ακρόπολη, Ολυμπιείο και Βιβλιοθήκη του Αδριανού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγουν την Δευτέρα πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο του υπουργείου Πολιτισμού.

Ακρόπολη, Ολυμπιείο, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Κεραμεικός, Βιβλιοθήκη του Αδριανού, Ναός Ποσειδώνα Σούνιο, Ιερό Μεγάλων Θεών Σαμοθράκη, Άβδηρα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Αμφίπολη, Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, Πέλλα, Αρχαία Πύδνα, Αιγές, Δωδώνη, Νικόπολη, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Ολυμπία, Αρχαία Νεμέα, Μυκήνες, Ασκληπιείο Επιδαύρου, Μονεμβασιά, Μυστράς, Ανάκτορο του Νέστορος, Δήλος, Ακρωτήρι Σαντορίνη, Κνωσός, Φαιστός, Αρχαία Ελεύθερνα….

Περισσότεροι από 200 υπαίθριοι και ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι ανά την επικράτεια «μας υποδέχονται ξανά» τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, όπως προαναγγέλλει και το σποτ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που φτιάχτηκε γι’ αυτό τον σκοπό. Οι αρχαιολογικοί χώροι, που ανοίγουν ως ένα πρώτο βήμα για την ‘επανέναρξη’ των πολιτιστικών υποδομών μετά την κρίση με τον κορονοϊό, θα λειτουργήσουν με διευρυμένο θερινό ωράριο (8 το πρωί με 8 το βράδυ) και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μεταξύ αυτών, η τήρηση των αποστάσεων στο 1,5 μέτρο, η εξασφάλιση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο, η σήμανση ασφαλών διαδρομών περιήγησης, ο διαχωρισμός εισόδου-εξόδου και η τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων από πλεξιγκλάς όπου είναι εφικτό και απαραίτητο (όπως στα Προπύλαια της Ακρόπολης) και, φυσικά, η εφαρμογή όλων των ειδικών κανόνων για τους χώρους υγιεινής. Επίσης, συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. Υπενθυμίζεται ότι τα μουσεία αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Ιουνίου με τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας.

Το υπουργείο Πολιτισμού ετοίμασε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, για να γιορτάσει την επανέναρξη της λειτουργίας όλων των αρχαιολογικών χώρων όπως η Ακρόπολη, το Ολυμπιείο και η Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Το βίντεο ‘συνοδεύουν’ οι εμβληματικοί στίχοι του Γ. Σεφέρη («Λίγο ακόμα, θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν' ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει, λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα»).