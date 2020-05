Πολιτική

Ανασχηματισμός: τι απαντά το Μαξίμου στα σενάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυβερνητικές πηγές παίρνουν θέση για τα σενάρια περί ανασχηματισμού...

Κυβερνητικές πηγές διαψεύδουν τα σενάρια περί ανασχηματισμού, επισημαίνοντας τα πολλά ανοιχτά ζητήματα αλλά και τα υψηλά θετικά ποσοστά για την κυβέρνηση σε όλες τις μετρήσεις.

«Η κυβέρνηση λειτουργεί καλά και αποδοτικά. Ανασχηματισμός εν μέσω κρίσης δεν γίνεται. Οι υπουργοί έχουν πολλή δουλειά να κάνουν και οφείλουν όλοι να ασχολούνται με το έργο τους κι όχι με σενάρια ανασχηματισμού που λειτουργούν αποπροσανατολιστικά για το έργο της κυβέρνησης», ανέφερε σε συνεργάτες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού είναι στραμμένο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στην επανεκκίνηση του τουρισμού και συνολικότερα της οικονομικής δραστηριότητας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων απασχόλησης ώστε να περιοριστεί η απώλεια θέσεων εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο έχει συνεχείς συσκέψεις και σε αυτό το έργο θέλει προσηλωμένους τους υπουργούς κι όχι στη σεναριολογία» επισήμαιναν οι ίδιες πηγές και υπογράμμιζαν ότι σε όλες τις μετρήσεις η κυβέρνηση έχει υψηλά επίπεδα αποδοχής.