Κοινωνία

Ιερώνυμος: Έψαλε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του κορονοϊού

Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο βρίσκεται στην αυλή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, χοροστάτησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, παρουσία του γενικού διευθυντή του ρ/σ της Εκκλησίας, Αλέξανδρου Κατσιάρα, του γ.γ. Θρησκευμάτων, Γεώργιου Καλαντζή, και πιστών.

Με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας, ύστερα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, αναγνώστηκε εγκύκλιο σημείωμα προς τον λαό, με το οποίο εκφράζεται ο πόνος που βίωσε το πλήρωμα της Εκκλησίας κατά το διάστημα που έπρεπε να απέχει από τις Ακολουθίες.

Τους ύμνους απέδωσε ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου Αθηνών, Γεώργιος Δεμελής.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, εψάλη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων από την πανδημία του κορονοϊού.

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα, στην οδό Αγίας Φιλοθέης, αποτελεί μνημείο που σχετίζεται με την ιστορία της πόλης και τη δράση μιας από τις πιο σπουδαίες αθηναϊκές προσωπικότητες της περιόδου της Τουρκοκρατίας, της Αγίας Φιλοθέης.