Τοπικά Νέα

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένων με... “χρυσή” λεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εξαπάτησης πολιτών με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου.

Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση εξαπάτησης πολιτών με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου σε τροχαία ατυχήματα.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας και του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης και έξι απόπειρες απάτης που διαπράχθηκαν την περασμένη Παρασκευή και χθες, στους νομούς Δράμας και Σερρών.

Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με πολίτες, στους οποίους παρουσιαζόταν ως ιατρός και προφασιζόμενος ότι συγγενικό τους πρόσωπο τραυματίσθηκε σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, ζητούσε διάφορα χρηματικά ποσά. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, κάποιοι από τους δράστες για να γίνουν πιο πειστικοί παρεμβάλλονταν και προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας τα ψευδή γεγονότα και προτρέποντας τους παθόντες να ικανοποιήσουν το χρηματικό αίτημα.

Χθες το βράδυ συνελήφθη στη Δράμα ένας 24χρονος αλλοδαπός, μέλος της σπείρας ενώ σε βάρος του ιδίου και τριών συνεργών του, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, κατά την έρευνα μετά από καταγγελίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένες σε χωριό της Δράμας, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, το οποίο στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και αποδόθηκε σε αυτές. Στις άλλες έξι περιπτώσεις αποπειράθηκαν να αποσπάσουν επιπλέον 217.500 ευρώ από πολίτες στους νομούς Δράμας και Σερρών, όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.