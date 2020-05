Κόσμος

Αλβανία: Επεισόδια για την κατεδάφιση του Εθνικού Θεάτρου (βίντεο)

Ολονύχτια επεισόδια και αντιδράσεις για την κατεδάφιση του ιστορικού κτηρίου στα Τίρανα.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και απομάκρυναν βίαια από το περιβάλλοντα χώρο του Εθνικού Θεάτρου, υποστηρικτές της Συμμαχίας για την προστασία του παραδοσιακού κτιριακού συγκροτήματος και να ξεκινήσει έτσι η κατεδάφισή του. Ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης, δεκάδες οπαδοί της Συμμαχίας, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες που προσπάθησαν να σταματήσουν την επιχείρηση κατεδάφισης του Θεάτρου, προσήχθησαν στα αστυνομικά τμήματα της πρωτεύουσας.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και μεγάλου μέρους του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας. Οι συγκρούσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των διαδηλωτών συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τους τελευταίους να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, αλλά την ίδια ώρα οι μπουλντόζες συνέχιζαν την κατεδάφιση του κτιρίου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Λιουλεζίμ Μπάσια, χαρακτήρισε την πράξη «παράνομη και βίαιη», ενώ ανακοίνωσε ότι θα κινητοποιηθεί σύσσωμη η αντιπολίτευση. Πριν από μερικές ημέρες ο ίδιος είχε τονίσει ότι το θέμα του Εθνικού Θεάτρου αποτελεί την τελευταία κόκκινη γραμμή στις σχέσεις της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση.

Για το θέμα είχε παρέμβει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ιλίρ Μέτα, ο οποίος είχε προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να κρίνει εκείνο την νομιμότητα των αποφάσεων της κυβέρνησης για την κατεδάφιση του κτιρίου του Εθνικού Θεάτρου.

Η αντιπολίτευση και η Συμμαχία για την Προστασία του Θεάτρου επιμένει ότι η μη κατεδάφιση του κτιρίου αφορά στον σεβασμό της πολιτιστικής παράδοσης της πρωτεύουσας της Αλβανίας. Το κτίριο του θεάτρου έχει χτιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά κτίρια στο κέντρο των Τιράνων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και την κυβέρνησή του, ότι η κατεδάφιση του παραδοσιακού κτιρίου στοχεύει στην ικανοποίηση συμφερόντων οικοδομικών εταιριών.