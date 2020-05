Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 15 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας. Πόσοι ασθενείς δίνουν “μάχη” στις ΜΕΘ.

15 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, όπως ανακοίνωσε ο λοιμωξιολόγος και Διευθυντής Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Υποπτέραρχος Δημήτρη Χατζηγεωργίου, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός απολογισμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.834

22 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Τέλος, ανακοινώθηκε ακόμη ένας καταγεγραμμένος θάνατος, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων από επιπλοκές της νόσου COVID-19 σε 163.