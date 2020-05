Κόσμος

Κορονοϊός: Ζούμπα και προσευχή για την εμψύχωση νοσηλευτών (βίντεο)

Την ενίσχυση του ηθικού, την ανύψωσή του, τη χαλάρωση από το στρες της δουλειάς και τη σωματική υγιεινή των νοσηλευτών στόχευε το πρόγραμμα.

Δεκάδες νοσοκόμοι και εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας συμμετείχαν στο μάθημα ζούμπα που διοργανώθηκε στο Ναϊρόμπι.

Η επικεφαλής του Συμβουλίου νοσηλευτών σημείωσε ότι, το μάθημα διοργανώθηκε με στόχο την ανύψωση του ηθικού, τη χαλάρωση από το άγχος, αλλά και τη σωματική υγεία των νοσηλευτών που περιθάλπουν ασθενείς με κορονοϊό.

Περίπου 50 εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, φορώντας μάσκες και τις στολές τους και κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, σε εξωτερικό χώρο, χόρεψαν και προσευχήθηκαν για σχεδόν δύο ώρες.

Μετά το μάθημα επέστρεψαν στην απομονωμένη μονάδα που εργάζονται, στο κεντρικό νοσοκομείο του Ναϊρόμπι.

Μέχρι την Κυριακή η Κένυα είχε πάνω από 800 κρούσματα κορονοϊού και 50 νεκρούς.