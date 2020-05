Οικονομία

Oι επιχειρήσεις που ανοίγουν 18 και 25 Μαΐου – Οι όροι λειτουργίας

Την επαναφορά της δραστηριότητας σε μια σειρά επιχειρηματικών χώρων, αλλά και τους όρους κάτω από τους οποίους θα λειτουργούν, παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τις δραστηριότητες και τους κανόνες λειτουργίας των οικονομικών φορέων που επανεκκινούν κατά το 3ο και το 4ο Στάδιο επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου αντίστοιχα, παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού από το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 18 Μαΐου επανεκκινεί το λιανικό εμπόριο σε:

Εμπορικά καταστήματα (malls),

εκπτωτικά χωριά και

εκπτωτικά καταστήματα (outlets).

Επίσης, επανεκκινούν οι υπηρεσίες:

Διαιτολογικών μονάδων.

Προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.

Στολισμού εκκλησιών, και λοιπών αιθουσών

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και σχετικές δραστηριότητες καθώς και

Οι βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι και οι φυσικοί βιότοποι.

Όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. Για τα εμπορικά καταστήματα (malls), τα εκπτωτικά χωριά και τα εκπτωτικά καταστήματα (outlets) ισχύουν τα εξής:

Ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελάτων εντός του εμπορικού κέντρου σύμφωνα με τη σχέση του ενός (1) πελάτη ανά 20 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου της εγκατάστασης

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (εργαζόμενοι και πελάτες) εντός των εμπορικών καταστημάτων υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανόνα που είναι σε ισχύ για τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου.

Η ώρα έναρξης λειτουργίας τους ορίζεται στις 10 πμ.

Ισχύει η υποχρεωτική απόσταση 1.5 μέτρου μεταξύ ατόμων.

Συνιστάται η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες στον κοινόχρηστο χώρο, ενώ εντός των καταστημάτων είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες.

Επίσης, συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης, το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι το 40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα μόνο σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία του καταστήματος.

Για τις υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων και προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος:

Ισχύει ο κανόνας πυκνότητας πληθυσμού όπως των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 πμ.

Τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

Επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας και γαντιών μιας χρήσης για το προσωπικό.

Τέλος, για τα ζωολογικά πάρκα και τους βοτανικούς κήπους ισχύουν τα εξής:

Ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων, ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας και δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις.

Συνεχίζοντας, σας γνωστοποιούμε τις οικονομικές δραστηριότητες που επανεκκινούν κατά το 4ο στάδιο επαναφοράς, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Μαΐου επανεκκινούν:

οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,

οι δραστηριότητες παροχής ποτών και

οι υπηρεσίες πίστας καρτ.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να λειτουργούν στον εξωτερικό και τον εσωτερικό τους χώρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Η αναλογία που ισχύει είναι ένας (1) πελάτης ανά δύο (2) τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας.

Η συνολική ωφέλιμη επιτρεπόμενη επιφάνεια λειτουργίας προκύπτει από το άθροισμα του εμβαδού της υπαίθριας επιφάνειας και της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας κυρίως χώρου.

Η υπαίθρια επιφάνεια είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος ενώ η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια είναι η επιφάνεια εντός του καταστήματος που δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

Η δυνατότητα της χρήσης της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου με άνοιγμα σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο.

Ανάλογα με το άνοιγμα της πλευράς δύναται να χρησιμοποιηθεί σε βάθος ο χώρος σε ποσοστό από 80% έως 160% του πλάτους του ανοίγματος.

Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων από 0,70 εκ έως 1,70 εκ

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων σε τραπέζι τα έξι (6) άτομα. Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

Τέλος, υφίσταται ανάλογα με τη θέση εργασίας του προσωπικού υποχρέωση χρήσης μάσκας ή ασπίδας προσώπου ενώ ισχύει σύσταση και για τους πελάτες.

Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρονται όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή οι ΚΑΔ, που αντιστοιχούν στους οικονομικούς φορείς που προαναφέρθηκαν. Επίσης στο δελτίο τύπου αναλύονται και εξειδικεύονται όλοι οι κανόνες λειτουργίας και παραδείγματα εφαρμογής αυτών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από την αρχή της κρίσης έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει 8.828 ελέγχους, επιβάλλοντας κυρώσεις για αισχροκέρδεια και μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας.

«Αγαπητοί συμπολίτες, Κυρίες και κύριοι, συνολικά, στα 4 στάδια επανεκκίνησης της οικονομίας από τις 4 Μαΐου έως και τις 25 Μαΐου, επιστρέφουν σε λειτουργία 197.000 επιχειρήσεις δηλαδή το 65% των επιχειρήσεων που ήταν σε αναστολή λειτουργίας.

Επανέρχονται στην εργασία τους 532.000 εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, που αντιστοιχεί στο 77% των εργαζομένων του συνόλου των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή.

Στις 4 και στις 11 Μαΐου έγιναν σημαντικά βήματα. Οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες απέδειξαν τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και την προσήλωσή τους στο κοινό μας στόχο , να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία, να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας και να επιταχύνουμε την επιστροφή της οικονομίας μας στην κανονικότητα.

Είμαστε σε ανηφορικό δρόμο αλλά προχωράμε με καλά μελετημένο σχέδιο και σταθερά βήματα.

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων διότι ο κίνδυνος δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί.

Συνεχίζουμε στο τρίτο και στο τέταρτο βήμα επανεκκίνησης της οικονομίας μας όπως και στα δύο προηγούμενα. Τηρούμε τους κανόνες και κρατάμε ψηλά το αίσθημα της ατομική μας ευθύνης . Είναι συνταγή επιτυχίας και όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, το έχουμε αποδείξει», δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

